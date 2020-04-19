البرغثي: سنحسم معركة ترهونة ضد المجرمين والخوارج وعلى راسم «الفاندي»

زعم المهدي البرغثي، وزير الدفاع السابق بحكومة فائز السراج، إن المعركة الحالية التي تقودها المليشيات موجهة ضد المجرمين في ترهونة، وعلى رأسهم الشيخ صالح الفاندي، رئيس مجلس مشائخ ترهونة.

وواصل «البرغثي»، عبر فضائية «ليبيا الأحرار» إحدى الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان الإرهابي التي تبث من تركيا زعمه قائلا: «إن ما يقوم به الشباب السلفي في تخوم ليبيا، هو نفس عمل الخوارج من استباحة دماء الأبرياء بذريعة الدين، وهؤلاء هجّروا عشرات الآلاف من الأسر، وانتهكوا حرمات الأبرياء، وطرابلس لن تقبل بأي تنظيم من التنظيمات الإرهابية».

وادعى بقوله «تحركات اليوم على تخوم مدينة ترهونة، نتيجة حتمية لحرب ظالمة وباطلة، مُبينًا أن هذه التحركات كان من المفترض أن تحدث منذ فترة طويلة لولا وواصل: «التقدم نحو ترهونة، بداية لحسم المعركة في ليبيا، والحرب المُعلنة على طرابلس ظالمة بدون شك، ونتمنى من الأهالي في الشرق وترهونة، أن يعلموا بأن هذه الحرب باطلة، ويوجد جزء كبير من بنغازي واجدابيا وشرق ليبيا بأكمله، غير راضٍ عن هذه الحرب».

وتابع: «الحرب على طرابلس من أجل السلطة وإعادة ليبيا للوراء، ويدور الحديث حاليًا عن تقسيم ليبيا، ومن ضحوا بأرواحهم منذ عام 2011م، كان لنصرة بنغازي، ومن أجل كل الشهداء من كل المدن، لن يتم تقسيم ليبيا».

وواصل: “على الجميع دحر العدوان على طرابلس، ومعركة ترهونة سيتم حسمها، ومن يسيطروا على ترهونة، كانوا تعهدوا بأنهم لن يهاجموا طرابلس، ولن يعتدوا عليها، وجزاء من يغدروا بطرابس الخزي والهزيمة، وأهالي طرابلس وسوق الجمعة، لا يحملوا أي ضغينة أو حقد لأهالي ترهونة، رغم الغدر بالعاصمة”.

وقبل نحو 3 سنوات في إبريل عام 2017 قاد المهدي البرغثي، وزير الدفاع السابق بحكومة فائز السراج، مجزرة قاعدة براك الشاطئ الجوية جنوبي البلاد، إحدى أكثر جرائم الحرب بشاعة فى ليبيا إن لم تكن أبشعها على الإطلاق والتي خلفت نحو 148 قتيلاً بين مدنيين وعسكريين، وذلك في عملية أسماها حينها عملية تحرير قاعدة براك الشاطئ والتي لازالت آثارها وتبعاتها ماثلة حتى اليوم.