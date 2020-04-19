النجار يدعو البلديات إلى التنسيق الفني مع “مكافحة الأمراض” عن طريق شبكة الرصد

ليبيا – دعا مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار البلديات إلى أن يكون التنسيق الفني لفرق الرصد والتقصي تتم بشكل مركزي مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

النجار بيّن وفقاً للمكتب الإعلامي التابع للمركز أن فرق الرصد والتقصي من الناحية الإدارية تتبع مكاتب الخدمات الصحية بالمدن والبلديات أما من الناحية الفنية فهي تتبع للمركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وأرجع النجار سبب دعوته إلى أهمية التنسيق بين المركز الوطني لمكافحة الأمراض و فرق الرصد والتقصي لضمان سرعة احتواء المرض وانتشاره.

وأضاف في حديثه أن فرق الرصد تعمل عن كثب في رصد حالات الاشتباه وجمع عينات لحالات الاشتباه بفيروس كورونا المستجد ضمن خطة المركز الوطني لمجابهة واحتواء الجائحة.

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