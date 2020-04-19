منظمة مكافحة الفساد توصي بتشكيل خلية لتسيير ملف الأزمة الليبية

أوصت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد بتشكيل خلية خاصة لتسيير ملف الأزمة الليبية، وذلك في اجتماع لمكتبها التنفيذي عقدته عبر تقنية الفيديو مؤخرا.

وحسب بيان نشرته المنظمة (دولية مستقلة)، فإن الخلية تتولى متابعة ترسيم ممثل لهذه المنظمة العالمية المتخصصة بمكافحة الفساد، في ليبيا، وفق وكالة الأنباء الليبية (وال). وفي شهر مارس الماضي، عقدت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد مؤتمر الشباب الليبي في تونس بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الشباب.

وعينت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد رئيس فيدرالية جمعيات المجتمع المدني، عبد الحكيم لفوالة، ضمن الخلية المكلفة بمتابعة ملف الأزمة الليبية، إلى جانب المحامية الجزائرية جميلة إزغوتي بن حقو.

في سياق آخر تحتضن الجزائر العاصمة في وقت لاحق ندوة دولية حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد تنظمها منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد. وتناقش الندوة دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد وحقوق وواجبات المبلغين عنه، واستحداث مكتب قانوني خاص يتكفل بإدارة ملفات الفساد واختلاس الأموال ومتابعتها على الصعيد الدولي، وإمكانية تشكيل خليةتتكفل بالنظر في إمكانيات المساعدة للتصدي لفيروس «كورونا».

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