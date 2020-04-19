نشاط في حركة السفن التجارية بميناء بنغازي

أعلنت إدارة ميناء بنغازي أمس السبت عن استقبال عدد من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع مختلفة بينها حبوب شعير بعدما اتخذت إجراءات الكشف والوقاية الطبية من قبل فريق صحي متخصص صعد للسفن قبل دخولها منطقة الرسو للاطمئنان من خلو الطواقم من عدوى فيروس كورونا.

وبحسب ما نشر من بيانات فقد دخلت السفينة “أتلنتك” إلى منطقة الرسو تمهيدا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 517 حاوية فيها سلع مختلفة.

كما استقبلت الأرصفة التجارية حاملة الحاويات “أماندا اف” وعلى متنها 197 حاوية محملة بسلع منوعة لم تكشف إدارة الميناء عن طبيعتها أو كميتها، ودخلت ناقلة الحبوب”إيلين” إلى الرصيف التجاري تمهيدا لإفراغ حمولتها من الشعير والمقدرة بـ13 ألف طنّ.