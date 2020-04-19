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نشاط في حركة السفن التجارية بميناء بنغازي

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت إدارة ميناء بنغازي أمس السبت عن استقبال عدد من السفن التجارية المحملة ببضائع وسلع مختلفة بينها حبوب شعير بعدما اتخذت إجراءات الكشف والوقاية الطبية من قبل فريق صحي متخصص صعد للسفن قبل دخولها منطقة الرسو للاطمئنان من خلو الطواقم من عدوى فيروس كورونا.

وبحسب ما نشر من بيانات فقد دخلت السفينة “أتلنتك” إلى منطقة الرسو تمهيدا لتفريغ حمولتها المقدرة بـ 517 حاوية فيها سلع مختلفة.

كما استقبلت الأرصفة التجارية حاملة الحاويات “أماندا اف” وعلى متنها 197 حاوية محملة بسلع منوعة لم تكشف إدارة الميناء عن طبيعتها أو كميتها، ودخلت ناقلة الحبوب”إيلين” إلى الرصيف التجاري تمهيدا لإفراغ حمولتها من الشعير والمقدرة بـ13 ألف طنّ.

الوسوم

فيروس كورونا ميناء بنغازي

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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