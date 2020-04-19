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“سرت النفطية” تعلن موعد صرف مرتبات مارس

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز اليوم الأحد أنها ستقوم بإحالة مرتبات العاملين بالشركة لشهر مارس الماضي إلى المصارف التجارية خلال اليومين المقبلين.

وكانت شركة سرت قد أحالت مرتبات الموظفين العاملين لديها عن شهر فبراير خلال شهر مارس الماضي.

يذكر أن شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز قد قامت في الآونة الأخيرة بإنجاز عدة مهام أبرزها إعادة تشغيل الوحدة الغازية الثالثة بمحطة كهرباء البتروكيماويات بسواعد ليبية بعد توقفها لمدة تقارب السنتين بسبب عطل فني.

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سرت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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