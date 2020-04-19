البيضاء تعلن تجهيز مقر صحي لحجر سكان البلدية العائدين من الخارج

البيضاء-العنوان

أعلن المجلس البلدي البيضاء استعداده لاستقبال أبنائه العائدين من الخارج وتجهيز مقر للحجر الصحي لمدة 14 يوم للتأكد من سلامتهم وخلوهم من فيروس كورونا.

وفي خطاب وجهه رئيس المجلس التسييري لبلدية البيضاء علي حسين إلى رئيس اللجنة العليا لمواجهة وباء كورونا، تقدم خلاله بالشكر للقائد العام المشير خليفة حفتر على قراره الصادر بشأن عودة كافة المواطنين الليبيين العالقين بالخارج.

وقال البيان “انطلاقا من مبدأ المشاركة في المسؤولية وتقديم الخدمات للمواطن فإن المجلس التسييري لبلدية البيضاء على استعداد لاستقبال المواطنين التابعين لبلدية البيضاء والعائدين من الخارج وتجهيز مقر حجر صحي للإقامة فيه مدة 14 يوما للتأكد من سلامتهم وخلوهم من كورونا”.