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الجيش الوطني يُسقِط طائرة تركية مُسيّرة في الوشكة

تم النشر منذُ 6 دقائق
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
الجيش الوطني يُسقِط طائرة تركية مُسيّرة في الوشكة

 

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • هل سيستسلم كبير قادة مصراته في ترهونه علي غرار استسلام رمضان السويحلي في بني وليد او ان مصراته ستثب لرشدها وتتوقف عن هوس الرياده والقياده لباقي المدن الليبيه وترضي بأن تكون شريك في الوطن لا مهيمناً عليه وتتوقف مصراته عن البحث عن مجد او انها ستستمر باحثه عن شئ يصعب عليها الظفر به فالنصر الذي لم تتذوق طعمه مصراته في الماضي فلن يكون لها في الحاضر منه شئ فلو هي في ماضيها نصر واحد ووحيد لكان من الممكن ان تستذكره وتستلهم منه القوه للبحث عن نصر جديد لتظيفه لما سبق ولكن ماهو مدوّن في طيّات كتب التاريخ لجيوش مصراته هو الفشل والهزائم وهل ستكون نهاية هذه الحرب آخر هزيمه تتجرعها مصراته لا اعلم ولا ادري بل اتمني ان تنتهي الحرب ويحل السلم بين اطياف المجتمع الليبي بلا غالب ولا مغلوب

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