الجيش الوطني يُسقِط طائرة تركية مُسيّرة في الوشكة

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
هل سيستسلم كبير قادة مصراته في ترهونه علي غرار استسلام رمضان السويحلي في بني وليد او ان مصراته ستثب لرشدها وتتوقف عن هوس الرياده والقياده لباقي المدن الليبيه وترضي بأن تكون شريك في الوطن لا مهيمناً عليه وتتوقف مصراته عن البحث عن مجد او انها ستستمر باحثه عن شئ يصعب عليها الظفر به فالنصر الذي لم تتذوق طعمه مصراته في الماضي فلن يكون لها في الحاضر منه شئ فلو هي في ماضيها نصر واحد ووحيد لكان من الممكن ان تستذكره وتستلهم منه القوه للبحث عن نصر جديد لتظيفه لما سبق ولكن ماهو مدوّن في طيّات كتب التاريخ لجيوش مصراته هو الفشل والهزائم وهل ستكون نهاية هذه الحرب آخر هزيمه تتجرعها مصراته لا اعلم ولا ادري بل اتمني ان تنتهي الحرب ويحل السلم بين اطياف المجتمع الليبي بلا غالب ولا مغلوب
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