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المريمي: تركيا جلبت مرتزقة جبهة النصرة الغرهابية من سوريا إلى ليبيا ومّولتهم بالسلاح

تم النشر منذُ 40 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مستشار مجلس النواب فتحي المريمي إن الجماعات الإرهابية هي التي خرقت الهدنة بمساعدة تركيا التي جلبت مرتزقة جبهة النصرة الإرهابية من سوريا وموّلتهم بالسلاح والذخائر والبوارج الحربية والطائرات المسيّرة.

المريمي وفي تصريح لموقع ” اندبندنت عربية” أمس السبت أضاف:” يجب أن يكون الأمر واضحاً أمام الرأي العام والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي  البرلمان العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية بما فعلته تركيا والجماعات الإرهابية في البلاد”.

وعن فحوى الخطاب الذي أرسله رئيس البرلمان  المستشار عقيلة صالح إلى الأمم المتحدة،قال المريمي:”الخطاب هدفه وضع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول حقيقة الأوضاع في ليبيا”، موضحاً أن تركيا بمساعدة قطر تعتدي على دولة مستقلة ذات سيادة تضرب الجيش والمنشآت العسكرية والقرى والمدن الليبية.

وتابع:” المستشار عقيلة طالب في خطابه بوضع حدّ لتصرفات تركيا وفقاً للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها في الأمم المتحدة والعالم ككل أو السماح للقوات المسلحة الليبية باستيراد الأسلحة والذخائر من أجل مواجهة أنقرة”.

وحول انتشار كورونا في البلاد وسُبل مواجهته،أكد المريمي أن الدولة مهتمة بمجابهة الوباء إذ جلبت أجهزة ومعدات وجهزت عدداً من المواقع للحجر الصحي ومعالجة المصابين بحيث تقلل الأضرار الناجمة عن الفيروس.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • بصراحة مجلس النواب واهم عندما يعتمد على جائحة الدول العربية ولا الامم الملتحدة ولا الافريقية كلها يتم تفعيلها فقط ضدك اما ان تكون معك انسى اقصى شئ شجب وادانة وقلق وفر وقتك وكنت اتمنى ان يرسل رئيس مجلس النواب بصفته القائد الاعلى للجيش الوطنى رسالة الى الرئيس المصرى يطلب تدخل الجيش المصرى بموجب اتفاقية الدفاع العربى المشترك لدعم الجيش الوطنى ويرسل رسالة الى الرئيس الجزائرى ايضا لان ارسال تركيا لدواعش فى المنطقة الغربية يهدد امن الجزائر ايضا وتونس المحتلة من الخوان . صدقنى بمجرد وصول رسالة الى مصر وتحرك القوات من مصر لدعم الجيش وقبل ان تصل لبنغازى سيفر الاتراك ويسلموا الخوان بانفسهم قربان بدليل ما رايناه فى احتفال السودان بسقوط الاخوانى الحقير حسن البشير الم يحضر الحفل وزير خارجية تركيا وكان يثفق عندما يلعن الثوار البشير الحقير رغم ان البشير اهدى المعتوه جزيرة سواكن فى البحر الاحمر وكان يدعم خوان ليبيا قبل ان يسقط

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