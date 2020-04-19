المريمي: تركيا جلبت مرتزقة جبهة النصرة الغرهابية من سوريا إلى ليبيا ومّولتهم بالسلاح

ليبيا – قال مستشار مجلس النواب فتحي المريمي إن الجماعات الإرهابية هي التي خرقت الهدنة بمساعدة تركيا التي جلبت مرتزقة جبهة النصرة الإرهابية من سوريا وموّلتهم بالسلاح والذخائر والبوارج الحربية والطائرات المسيّرة.

المريمي وفي تصريح لموقع ” اندبندنت عربية” أمس السبت أضاف:” يجب أن يكون الأمر واضحاً أمام الرأي العام والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي البرلمان العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية بما فعلته تركيا والجماعات الإرهابية في البلاد”.

وعن فحوى الخطاب الذي أرسله رئيس البرلمان المستشار عقيلة صالح إلى الأمم المتحدة،قال المريمي:”الخطاب هدفه وضع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول حقيقة الأوضاع في ليبيا”، موضحاً أن تركيا بمساعدة قطر تعتدي على دولة مستقلة ذات سيادة تضرب الجيش والمنشآت العسكرية والقرى والمدن الليبية.

وتابع:” المستشار عقيلة طالب في خطابه بوضع حدّ لتصرفات تركيا وفقاً للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها في الأمم المتحدة والعالم ككل أو السماح للقوات المسلحة الليبية باستيراد الأسلحة والذخائر من أجل مواجهة أنقرة”.

وحول انتشار كورونا في البلاد وسُبل مواجهته،أكد المريمي أن الدولة مهتمة بمجابهة الوباء إذ جلبت أجهزة ومعدات وجهزت عدداً من المواقع للحجر الصحي ومعالجة المصابين بحيث تقلل الأضرار الناجمة عن الفيروس.

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