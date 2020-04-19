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وزارة الخارجية تستعرض التقرير الشامل لحقوق الإنسان فى ليبيا

تم النشر منذُ 39 دقيقة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

بنغازي 19 أبريل 2020 (وال) _ عقدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالحكومة الليبية، أمس السبت، اجتماعا لمناقشة التقرير الدوري الشامل للرد على التوصيات المقدمة في التقرير الثاني في مايو 2015 حول مختلف قضايا حقوق الإنسان.

و ناقش المجتمعون، عدد من القوانين والقرارات التي اتخذتها الحكومة الليبية، ومجلس النواب.

يذكر أن هذا التقرير يقدم بشكل دوري كل خمس سنوات من الفريق العامل المعني بالتقرير الدوري الشامل في جنيف.

ويشار إلى أن الاجتماع تم بمقر وزارة الخارجية والتعاون الدولي برئاسة وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، وبحضور مدير مكتب الوزير عبد الحميد المقيرحي، و مدير إدارة المنظمات الدولية، و مدير إدارة آسيا أستراليا وأعضاء فريق العمل المعني المكلف من الوزير بإعداد التقرير. (وال _ بنغازي) ا م / ه ع

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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