مطار معيتيقة يستقبل معدات طبية قادمة من تركيا

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق وصول شحنة من العتاد الطبي اللازم للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق أنه وصل إلى مطار معيتيقة طائرة جهاز الإسعاف الطائر «سيسنا سايتيشن-cessna citation 560xl» محملة بشحنة من العتاد الطبي اللازم للاستخدام ضمن جهود الدولة في مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) .

وتتضمن الشحنة القادمة من تركيا ثلاث أجهزةPCR(أجهزة مخبرية تستخدم لتحليل #الفيروسات وتشخيص حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد) وخمسون ألف قطعة من الأداة (Nasal Swab) المستخدمة لأخذ مسحة من الأنف لإجراء فحصPCR، ومائة ألف قطعة من مستهلكات فحص العينات نوع (BIO SPEEDY COVID-19 Qpcr Detection KitوBIO SPEEDY Viral Nucleic acid Isolation Kit(BS-NA-109-100)

وكان مكتبوكيل وزارة الصحةمحمد هيثم عيسى أعلن عن قرب وصول توريدات طبية جديدة دعمًا لإجراءات الجهوزيـة المتعلقة بتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد في ليبيا.

وبحسب البيان فإن وزارة الصحة ستتسلم خلال 24ساعة لوازم ومعدات مختلفة خاصة بمختبر المركز الوطني لمكافحة الأمراض تنفيذًا لبنود الاتفاقية التي أبرمتها وزارة الصحة سابقًا مع السلطات الصحية في تركيا.

كما ذكر البيان أن مدن سبها والزاوية ومصراته بالإضافة إلى عددٍ من المدن والمناطق الأخرى ستتسلم أجهزةPCRجديدة ليتسنى إجراء فحص العينات خلال فترة قصيرة الأمر الذي سيساعد على عدم حجر المشتبه بإصابتهم لفترات طويلة لحين وصول نتائج الفحص من مدينة طرابلس، بعد اعتماد المختبرات من طرف المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

ووفقًا للبيان فإن الشحنات التي ستصل إلى ليبيا تتضمن مائتي ألف اختبار سريع للكشف عن فيروس كورونا المستجد.