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بالفيديو| في أقل من 24 ساعة.. الجيش يتمكن من إسقاط مسيرتين تركيتين في طرابلس والوشكة

تم النشر منذُ 19 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

طرابلس-العنوان

تمكنت منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة شرقي مدينة مصراتة، وهي الطائرة الثانية التي يسقطها الجيش في أقل من 24 ساعة.

وكانت قد أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أمس السبت، إسقاط الجيش الوطني لطائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الطائرة التي استهدفتها منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

دفاعات الجيش الجوية تسقط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة شرقي مصراتة

#شاهد| دفاعات الجيش الجوية تسقط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة شرقي مصراتة #العنوان #ليبيا

Posted by ‎صحيفة العنوان الليبية‎ on Sunday, April 19, 2020

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صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • كفاكم كذباً يا جرذان حفتر يا مكشوفي المؤخرات عليكم لعنة الله. تريدون رفع معنويات مكشوفي المؤخرات ولكن هيهات

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  • كفاكم كذباً يا جرذان حفتر يا مكشوفي المؤخرات عليكم لعنة الله. تريدون رفع معنويات مكشوفي المؤخرات ولكن هيهات

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  • واضح ان القائد الاعمى للمليشيات المكسحة حمار مخطط فهو يتصور انه بعد ان فشل فى ترهونه سيتجه الى سرت وهذا المحور اقوى محاور الجيش الوطنى لان خط امداده متصل ومؤمن بالكامل واى هجوم فاشل يصده الجيش سيفتح الطريق بعد ذلك الى دخول مصراطة بعد ضربات مكثفة لطيران الجيش الوطنى

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  • الا تستحى يابن الساقطة فى خيام النكاح من فضيحتكم بالامس جيفكم ملقاة فى الطرقات والاسرى بالعشرات والقبض على اسرة العمو انتم عايشين فى اوهام فكل من دعمهم اردوغان من الخوان فى خبر كان ومرشدكم الوضيع بديع بيتناك فى السجن مثل النسوان وغدا يحدث لكم نفس المصير من المشير

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