بالفيديو| في أقل من 24 ساعة.. الجيش يتمكن من إسقاط مسيرتين تركيتين في طرابلس والوشكة

طرابلس-العنوان

تمكنت منصات الدفاع الجوي التابعة للقوات المسلحة، اليوم الأحد، من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة شرقي مدينة مصراتة، وهي الطائرة الثانية التي يسقطها الجيش في أقل من 24 ساعة.

وكانت قد أعلنت شعبة الإعلام الحربي، أمس السبت، إسقاط الجيش الوطني لطائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس.

وأوضحت شعبة الإعلام الحربي أن الطائرة التي استهدفتها منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.