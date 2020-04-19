رئيس وزراء مالطا يخضع للتحقيق إثر وفاة 5 من المهاجرين حاولوا الإبحار من ليبيا إلى إيطاليا

ليبيا – أعلن رئيس وزراء مالطا روبرت أبيلا أمس السبت أنه يخضع للتحقيق لدوره في وفاة 5 مهاجرين على الأقل حاولوا الإبحار من ليبيا إلى إيطاليا.

رئيس الوزراء وفي خطاب متلفز وفقاً لما نقلته قناة “روسيا اليوم” قال إنه تطوع للتعاون مع تحقيق الشرطة.

وتابع أبيلا:” علمت أنه بسبب طبيعة الاتهامات طلبت الشرطة من قاض فتح تحقيق ضدي وضد مسؤولي القوات المسلحة و أن السلطات ستحقق في مصرع عدة مهاجرين غير شرعيين في البحر”.

وأوضح رئيس الوزراء مالطا أن تهمة القتل تنطوي على حكم بالسجن المؤبد.

وبموجب القانون المالطي يتم التحقيق في تقارير الشرطة تلقائيا ويمكن بعد ذلك بدء الإجراءات الجنائية استنادا إلى الأدلة التي تم العثور عليها.

وقال مراقبو عبور اللاجئين للبحر المتوسط إن 5 أشخاص لقوا حتفهم وفقد 7 آخرون حين تعرض مركبهم لمشكلة كبيرة قبالة سواحل مالطا هذا الأسبوع وذكرت تقارير أن القارب كان يحمل نحو 55 شخصا،وعاد المركب في نهاية المطاف إلى ليبيا بعد أن رصده قارب صيد.

هذا وقدمت منظمة جمهورية مالطا للحقوق المدنية يوم الخميس الماضي مذكرتين للشرطة قائلة إن رئيس الوزراء أبيل وقائد القوات المسلحة جيفري كورمي تقاعسا في شكل إجرامي عن إنقاذ المركب.

وقدمت المنظمة الحقوقية الشكوى الأولى بحق المسؤولين الكبيرين والثانية بحق 11 من عناصر زورق دورية مالطي بحجة أنهم قطعوا أسلاك محرك زورق المهاجرين.

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