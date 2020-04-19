القضاء يُلاحق رئيس الوزراء المالطي بتهمة القتل

رفعت المعارضة المالطية ومنظمة ربيبليكا غير الحكومية دعوى قضائية لدى إحدى المحاكم المحلية ضد رئيس الوزراء روبرت أبيلا، تتهمه فيها بقتل 12 مهاجرا قدموا من ليبيا وذلك بتركهم يموتون في عرض البحر.

وبحسب الدعوى فإن القضية جاءت بعدما أجبرت السلطات المالطية قاربا يحمل 51 مهاجرا غير شرعيا على العودة إلى ليبيا الأسبوع الماضي حيث توفي منهم 5 في رحلة العودة فيما اعتبر 7 آخرون في عداد المفقودين بعد أن قضوا أياما في المياه الإقليمية المالطية.

وبدوره، أكد رئيس الوزراء روبرت أبيلا أن الشرطة بدأت التحقيق معه ومع قائد القوات المسلحة المالطية، جيفري كورمي، بشأن هذه الدعوى وفق ما نقلت جريدة تايمز أوف مالطا.

ودافع أبيلا عن نفسه، بأن الجزيرة لم تعد ميناء آمنا لنزول المهاجرين، إذ تركزت موارد البلاد كلها على التعامل مع تفشي وباء كورونا.