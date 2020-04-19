نائب رئيس حركة النهضة التونسية يدعو ساسة بلاده إلى عدم التورط في الخلافات الليبية – الليبية

ليبيا – أكد وزير الداخلية التونسية الأسبق ونائب رئيس حركة النهضة الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين علي العريض أنه لا خوف على تونس أمنياً وعسكرياً من المتغيرات العسكرية والأمنية في ليبيا.

العريض وفي تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الأحد دعا كل ساسة بلاده إلى عدم التورط في الخلافات الليبية – الليبية، منوهاً بقرار السلطات التونسية تكثيف وجود قواتها المسلحة لمراقبة كامل شريطها الحدودي مع ليبيا الممتد على مساحة 450 كيلو متر وذلك بعد التصعيد العسكري الأخير في عدة مدن ومواقع عسكرية ليبية.

وقال العريض:” إن تونس تنسق تنسيقاً كاملاً مع الجزائر في موقفها من المستجدات داخل ليبيا وهما يدعمان التسوية السياسية ويعدان أن لا حل دون توافق سياسي ليبي – ليبي”.

كما شدد على أن أمن تونس وليبيا متشابكان على كل المستويات وأن تقاطع المصالح الاقتصادية بين الشعبين وسلطات البلدين جعل من ليبيا وتونس أقرب البلدان العربية إلى بعضها وهو ما يفسر توافد أكثر من مليوني ليبي إلى تونس سنوياً أي ثلث الشعب للسياحة أو عند توتر الأوضاع الأمنية في بلدهم ليبيا.

رئيس الحكومة التونسي السابق طالب بتوظيف أوراق واقتراحات تونس لدعم الحل السياسي في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية