<br /> شعبة الاعلام الحربي: منصات الدفاع الجوي تُسقِط طائرة تركية مُسيّرة في منطقة الوشكة شرق بوقرين<br /> – بوابة أفريقيا الإخبارية

ليبيا

شعبة الاعلام الحربي: منصات الدفاع الجوي تُسقِط طائرة تركية مُسيّرة في منطقة الوشكة شرق بوقرين 19 April, 2020 رابط مختصر



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