شعبة الاعلام الحربي: منصات الدفاع الجوي تُسقِط طائرة تركية مُسيّرة في منطقة الوشكة شرق بوقرين
19 April, 2020
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اصبح خبر اسقاط الطائرات المسيرة ممل ومكرر نريد اخبار اهم بقصف ميناء مصراطة او اغراق سفينة تركية او اسقاط مفاتلة تركية او تدمير طائرة شحن بمطار مصراطة
الاستسلام لمليشيات مصراته هو خير كلام ومش شرط ان يكون يوم عيد أضحي كما حدث في سالف الازمان حتي في اول يوم من رمضان القادم او علي أقصي تقدير في عيد الفطر القادم فهل سيفعلها المليشياوي صلاح بادي او المليشياوي فتحي باشاآغا ويستسلم في ترهونه الشامخه ويطلبوا العفو والصفح في مكاتبه بخط يده ويقدمها الي الشيخ صالح الفاندي سنه 2020 علي غرار استسلام رمضان السويحلي وطلبه العفو في بني وليد بتاريخ 24/8/1920 وجتكم في الريش علي رأس كل مئة سنه أستسلام او ان مصراته ستثب لرشدها وتقول ياغافر الزلات اللهم اغفر لي خطيئتي وتتوقف عن هوس الرياده والقياده لباقي المدن الليبيه وترضي بأن تكون شريك في الوطن لا مهيمناً عليه وتتوقف مصراته عن البحث عن مجد او انها ستستمر باحثه عن شئ يصعب عليها الظفر به فالنصر الذي لم تتذوق طعمه مصراته في الماضي فلن يكون لها في الحاضر منه شئ فلو هي ذاقت حلاوة النصر في ماضيها ولو مره واحد لكان من الممكن ان تستذكره وتستلهم منه القوه للبحث عن نصر جديد لتظيفه لما سبق ولكن ماهو مدوّن في طيّات كتب التاريخ لجيوش مصراته هو الفشل والهزائم وهل ستكون نهاية هذه الحرب آخر هزيمه تتجرعها مصراته لا اعلم ولا ادري ولكن اتمني ان تنتهي الحرب ويحل السلم بين اطياف المجتمع الليبي بلا غالب ولا مغلوب
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