شركة الكهرباء: الوحدة الغازية الأولى بمحطة الزاوية تدخل الخدمة

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأحد، دخول الوحدة الغازية الأولى بمحطة الزاوية على الشبكة الكهربائية.

جاء ذلك بعد 48 ساعة من دخول الوحدتين الغازيتين السادسة والثانية إلى الشبكة، وفق بيان مقتضب على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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والجمعة الماضية، أعلنت الشركة، دخول الوحدة الغازية الثانية بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، بعد فتح صمام الغاز الرئيسي المغذي لمحطة كهرباء الزاوية للدورة المزدوجة.

وكان مجهولون أغلقوا صمام الغاز الرئيسي، ما تسبب في خروج جميع وحدات التوليد العاملة بالمحطة، وفقدان أكثر من 800 ميغاوات، وحدوث عجز كبير في تلبية الطلب على الطاقة الكهربائية.

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