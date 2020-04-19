قلق حول مصير 500 امرأة في سجون الوفاق

تقرير | 218

عبر الناطق باسم مفوضية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، روبرت كولفيل، عن قلقه لعدم الإفراج عن النساء في سجون الوفاق أو إرفاق النساء والأطفال في قائمة الإجراءات الموضوعة لتخفيف الأعداد في السجون ومرافق التوقيف ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وقال كولفيل إن التقارير التي أفادت بإطلاق سراح أكثر من 1600 سجين في ليبيا لاقت ترحيبا مضيفا أنهم يشعرون بالقلق لأن عددا قليلا من النساء والأطفال فقط قد تم إطلاق سراحهم مشيرا إلى أن المفوضية السامية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة لا تعرف العدد الدقيق للنساء الموقوفات، فيما تشير التقديرات إلى وجود 500 سيدة في السجون.

وأشارت المنظمة الدولية للهجرة إلى قلقها فيما يخص ملف المهاجرين حيث تشير المعطيات إلى وجود نحو 1500 محتجز في 11 مديرية تديرها حكومة الوفاق لمكافحة الهجرة غير القانونية وهو أدنى رقم تشهده ليبيا منذ أكتوبر 2019 مؤكدة وجوب إطلاق سراح النساء والأطفال وكبار السن والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة والمهاجرين واللاجئين الموجودين في مراكز التوقيف في ليبيا بشكل عاجل للحد من تفشي كوفيد-19، وما قد يسببه الاكتظاظ في مراكز التوقيف ونقص الرعاية الصحية المناسبة في تلك المرافق.