“خبير نفطي” يكشف ترتيب الدُول المستوردة للنفط الليبي

نشر خبير النفط الليبي محمد أحمد عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك بيانات أوضحت ترتيب الدول المستوردة للنفط الليبي للعام 2019 ووفقا لما نشره الخبير النفطي فإن إيطاليا جاءت في أول الترتيب من إجمالي 17 بلدا تحصلت على صادرات ليبيا النفطية بنسبة 37٪ بإجمالي صادرات قدرها 111.175 مليون برميل.

وجاءت إسبانيا في المرتبة الثانية بنسبة 21٪ من إجمالي الصادرات النفطية الليبية للعام الماضي وبلغت 61.318 مليون برميل فيما تحصلت السوق الصينية على ما نسبته 13٪ من النفط الليبي وجاءت في المرتبة الثالثة بمقدار 37.840 مليون برميل.

وجاءت فرنسا في المرتبة الرابعة من بين الدول التي استوردت النفط الليبي في العام 2019 بنسبة 7٪ التي تمثل 20.794 مليون برميل واحتلت الولايات المتحدة المرتبة الخامسة بنسبة قدرها 7٪ وهي معادلة “للنسبة الفرنسية” بمقدار 20.484 مليون برميل.