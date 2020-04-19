 الاتحاد الأوروبي يدرس إرسال بعثة إنسانية لبقاء المهاجرين في ليبيا

أعلنت المفوضية الأوروبية أن مجلس الشؤون الخارجية سيناقش خلال الأيام المقبلة، دعوة مالطا لبعثة إنسانية من الاتحاد الأوروبي في ليبيا “تحفز” المهاجرين على البقاء في ليبيا بدلاً من مواجهة مخاطر عبور البحر، بعد غرق 5 مهاجرين على الأقل قبالة سواحل ليبيا، أثناء محاولتهم الوصول بحرا إلى أوروبا قبل أيام.

ونقلت صحيفة “مالطا إندبندنت”، في تقرير لها، تصريحات الناطق باسم مفوض الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي، يلفا جوهانسون، الذي أكد أن الاقتراح يتم أخذه في الاعتبار، داعيا مالطا وإيطاليا للعمل معًا على إيجاد حلول لأزمة المهاجرين القادمين من ليبيا.

وأشارت الصحيفة إلى تصاعد المخاوف خلال الأيام الماضية، مع ارتفاع عدد القوارب التي تغادر شواطئ ليبيا؛ بسبب تفشي وباء كورونا، لتزداد الأوضاع سوءًا؛ حيث أغلقت عدة دول بما فيها مالطا وإيطاليا، موانئها، تاركة المهاجرين دون منفذ آمن ينزلون فيه.

وحول ما يعتزم الاتحاد الأوروبي فعله لمعالجة أزمة الهجرة في ظل تفشي وباء كورونا، نقلت الصحيفة عن الناطق باسم المفوضية الأوروبية للشؤون الداخلية قوله: “بينما تتخذ الدول الأعضاء إجراءات لاحتواء انتشار الفيروس التاجي والحد منه، إلا أننا مستعدون لدعمها عند الحاجة، عندما يتعلق الأمر بحماية المهاجرين واللاجئين الموجودين في الدول الأعضاء”.

ونشرت صحيفة التايمز المالطية، تقريرا، أوضحت خلاله أن وزارة الشؤون الخارجية المالطية، أكدت أن دعوة مالطا لبعثة عاجلة من الاتحاد الأوروبي في ليبيا لتجنب كارثة إنسانية قد حظيت بدعم العديد من الدول الأعضاء.

وقالت الكاتبة سارة كارابوت في تقريرها، الذي ترجمته “الساعة 24″، أن وزير الشؤون الأوروبية والخارجية المالطي إيفاريست بارتولو، صرح الإثنين الماضي، بأن مالطا تطالب بمهمة إنسانية للاتحاد الأوروبي في ليبيا، وتسليم ما قيمته 100 مليون يورو من الأغذية والأدوية والمعدات الطبية قبل تفاقم الوضع هناك.

أوضح التقرير، أن الوزير المالطي أوضح أن إيطاليا ومالطا قد أغلقتا موانئهما، لأن مواردهما قد وجهت بالكامل للسيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد، ومنذ ذلك الحين، لقي خمسة مهاجرين على الأقل حتفهم في البحر، في حين يعد سبعة آخرون في عداد المفقودين، ويفترض أيضا أنهم قد ماتوا، كما أن هناك 37 آخرون بحاجة ماسة للمساعدة الطبية.

وذكر التقرير، أن وزارة الخارجية المالطية صرحت لصحيفة التايمز المالطية يوم أمس الجمعة، بأن اقتراح مالطا عجل ببدء المناقشات داخل مؤسسات المفوضية الأوروبية، وكذلك بين الدول الأعضاء، وتحقيقا لهذه الغاية، سيتم مناقشته كبند مخصص في جدول الأعمال خلال مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي المقبل في 22 أبريل عشية اجتماع المجلس الأوروبي، وقد أبدت العديد من الدول الأعضاء “بالفعل دعمًا لمقترح مالطا”.