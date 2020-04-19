دخول الوحدة الغازية الأولى في محطة الزاوية للشبكة الكهربائية

أعلنت الشركة العامة للكهرباءالدخول بالوحدة الغازية الأولى في محطة الزاوية للدورة المزدوجة على الشبكة الكهربائية.

وكانت الشركة العامة للكهرباء أعلنت فتح صمام الغاز المغذي لمحطة الزاوية للدورة المزدوجة، مؤكدة البدء في تشغيل وحدات التوليد التي تستغرق بعض الوقت لإدخال كامل الوحدات على الشبكة الكهربائية.

ودعت الشركة العامة للكهرباء عبر مكتبها الإعلامي الجهات الاعتبارية للنظر في طلبات المحتجين حتى لا يتكرر قفل الصمام المغذي لوحدات توليد محطة الزاوية مؤكدة دخول الوحدة الغازية الثانية والرابعة الخامسة والسادسة بمحطة الزاوية للدورة المزدوجة بعد فتح صمام الغاز.