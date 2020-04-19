الدولار يواصل الارتفاع في السوق الموازية

سجل سعر صرف الدولار صعودا مقابل الدينار الليبي، في تعاملات السوق الموازية اليوم الأحد.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق 20 قرشا، مسجلا 5.65 دينار مقابل 5.45 ديناردينار أمس، حسب متداولين وصفحات بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويوم الخميس الماضي، أعلن المصرف المركزي، فتح 40 اعتمادا مستنديا لاستيراد مواد غذائية وزراعية بقيمة تبلغ أكثر من 56.1 مليون دولار خلال الفترة من 9 إلى 16 أبريل الجاري.

وسجل اليورو ارتفاعا في السوق الموازية اليوم، السبت، إذ صعد بفارق 20 قرشا، مسجلا 6.08 دينار مقابل 5.88 دينار، كما ارتفع الجنيه الإسترليني الذي صعد بفارق 22 قرشا، مسجلا 6.97 دينار مقابل 6.75 دينارأمس.

وارتفع الدينار التونسي إلى 1.93 دينار مقابل 1.85 دينار أمس، بفارق 8 قروش، فيما صعدت الليرة التركية بفارق 4 قروش إلى 0.83 دينار مقابل 0.79 دينار أمس.



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