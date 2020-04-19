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المريمي: تركيا وقطر تعتديان علينا.. وهذا ما تضمنه خطاب «صالح» للأمم المتحدة

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد فتحي المريمي، مستشار مجلس النواب الليبي، أن الجماعات الإرهابية هي التي خرقت الهدنة، بمساعدة تركيا التي جلبت مرتزقة جبهة النصرة من سوريا، وموّلتهم بالسلاح والذخائر والبوارج الحربية والطائرات المسيّرة.

وقال المريمي، في تصريحات لـ«اندبندنت عربية»: “يجب أن يكون الأمر واضحاً أمام الرأي العام والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية بما فعلته تركيا والجماعات الإرهابية في البلاد”.

وأضاف “الخطاب الذي أرسله رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى الأمم المتحدة، هدفه وضع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول حقيقة الأوضاع في ليبيا فتركيا بمساعدة قطر تعتدي على دولة مستقلة ذات سيادة، تضرب الجيش والمنشآت العسكرية والقرى والمدن الليبية”.

وتابع “المستشار عقيلة طالب في خطابه بوضع حدّ لتصرفات تركيا وفقاً للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها في الأمم المتحدة والعالم ككل، أو السماح للقوات المسلحة الليبية باستيراد الأسلحة والذخائر من أجل مواجهة أنقرة”.

وحول انتشار كورونا في البلاد وسُبل مواجهته، أكد المريمي أن الدولة مهتمة بمجابهة الوباء، إذ “جلبت أجهزة ومعدات”، وجهزت عدداً من المواقع للحجر الصحي ومعالجة المصابين، بحيث تقلل الأضرار الناجمة عن الفيروس.

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الأمم المتحدة الغزو التركي المريمي تريا قطر مجلس النواب

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • لا تعول على المجتمع الدولى الفاسد فيكيفيه جائحة الكورونا تربيه جائحة تنتقم للغلابة اما فى ليبيا فللشعب جيش يحميه فراينا اسود ترهونة تفترس حمير مصراطة ويفر من بقى من الحمير امام الاسود كما فى قوله تعالى :-
    كَأَنَّهُمْ حُمُرٌ مُسْتَنْفِرَةٌ (50) فَرَّتْ مِنْ قَسْوَرَةٍ (51)

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  • تركيا وقطر اذرع قذرة تعمل لحساب اسرائيل فى المنطقة وبضوء اخضر امريكى ولو ارادت امريكا القضاء على الارهاب حقا لغيرت نظام قطر الى نظام ديمقراطى ولجمدت ارصدة اردوغان واسرته بالخارج وقتها سيجف منابع الارهاب ولكن ليس فى مصلحة امريكا التى تريد السيطرة على المنطقة ولم تستوعب الدروس السابقة لكن بعد جائحة الكورونا ستضعف امريكا وتظهر قوى اخرى شرقية فى الصين وروسيا تغير الموازين العالمية تحية الى الكورونا فتوة الناس الغلابة كسرت انف الدول الكبرى وسبحان الله اصبحنا نرى عندهم مقابر جماعية بعد ان اختفت عندنا فى الدول النايمة التى كانت الكورونا رحيمة بها كفاية مافيها من مصائب فمن كان يتصور مقتل واصابة جنود على حاملات طائرات محصنة تتمختر فى المياه ولا يستطيع احد الاقتراب منها الا الكورونا تهاجمهم وتهزمهم

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