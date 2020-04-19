المريمي: تركيا وقطر تعتديان علينا.. وهذا ما تضمنه خطاب «صالح» للأمم المتحدة

أكد فتحي المريمي، مستشار مجلس النواب الليبي، أن الجماعات الإرهابية هي التي خرقت الهدنة، بمساعدة تركيا التي جلبت مرتزقة جبهة النصرة من سوريا، وموّلتهم بالسلاح والذخائر والبوارج الحربية والطائرات المسيّرة.

وقال المريمي، في تصريحات لـ«اندبندنت عربية»: “يجب أن يكون الأمر واضحاً أمام الرأي العام والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية بما فعلته تركيا والجماعات الإرهابية في البلاد”.

وأضاف “الخطاب الذي أرسله رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، إلى الأمم المتحدة، هدفه وضع الأمم المتحدة والدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن حول حقيقة الأوضاع في ليبيا فتركيا بمساعدة قطر تعتدي على دولة مستقلة ذات سيادة، تضرب الجيش والمنشآت العسكرية والقرى والمدن الليبية”.

وتابع “المستشار عقيلة طالب في خطابه بوضع حدّ لتصرفات تركيا وفقاً للقوانين والأعراف الدولية المتعارف عليها في الأمم المتحدة والعالم ككل، أو السماح للقوات المسلحة الليبية باستيراد الأسلحة والذخائر من أجل مواجهة أنقرة”.

وحول انتشار كورونا في البلاد وسُبل مواجهته، أكد المريمي أن الدولة مهتمة بمجابهة الوباء، إذ “جلبت أجهزة ومعدات”، وجهزت عدداً من المواقع للحجر الصحي ومعالجة المصابين، بحيث تقلل الأضرار الناجمة عن الفيروس.