إقامه دوريات لحفظ الأمن في مصراته

أقامت مـديريــــة أمــــن مصراتــــة بـالـتعـاون مـع الأجـهـزة الأمـنـية بـالـمديـنة دوريات لـفـرض الأمـن وتـطـبيق قـرار حـظر الـتجـول داخـل نـطـاق بـلـدية مـصراتـة. وبين المكتب الإعلامي لوازرة الداخلية بحكومة الوفاق أن إقامة الدوريات الأمنية يأتي وفـقا للـخـطة والـترتـيـبات الأمـنـية الـموضـوعـة مـن قـبل مـديـر أمـن مـصراتـة عـقـيد محمد أبوبريدعة بـتكـثيف عــمـل الـدوريات والــتمركزات الأمـنـية لـحـفظ الأمن والاستقرار والـحفاظ عـلى الـمـمتلكات الـخاصة والـعامـة داخــل الـمـديـنة.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا