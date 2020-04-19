البركي: الجيش هو طوق النجاة للجميع الذي سيعيد لليبيين كرامتهم

ثمن عضو مجلس مشائخ وأعيان ترهونة عبد الرحيم البركي جهود القوات المسلحة والقائد العام، مشيرا إلى أنهم طوق النجاة للجميع الذي سيعيد لليبيين كرامتهم وعزهم وأمجادهم.

البركي قال في تصريح له إن أهالي ترهونة يتعرضون هذه الأيام لحصار جائر مع انقطاع الكهرباء ودون وجود تغطية اتصالات ونقص الوقود والإمداد والدواء، مؤكدا أنهم صامدون رغم كل ما تمارسه عليهم حكومة الوفاق والمليشيات، وأن وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة ليس خيارا سياسيا بل هو واجب وطني وتاريخي ونضالي.

كما دعا الحكومة الليبية والمسؤولين إلى الاتجاه والانتباه لما يجري في ترهونة التي هي بأمس الحاجة للخدمات والأموال.

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