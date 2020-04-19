اخبار ليبيا الان

البركي: الجيش هو طوق النجاة للجميع الذي سيعيد لليبيين كرامتهم

تم النشر منذُ 10 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

ثمن عضو مجلس مشائخ وأعيان ترهونة عبد الرحيم البركي جهود القوات المسلحة والقائد العام، مشيرا إلى أنهم طوق النجاة للجميع الذي سيعيد لليبيين كرامتهم وعزهم وأمجادهم.

البركي قال في تصريح له إن أهالي ترهونة يتعرضون هذه الأيام لحصار جائر مع انقطاع الكهرباء ودون وجود تغطية اتصالات ونقص الوقود والإمداد والدواء، مؤكدا أنهم صامدون رغم كل ما تمارسه عليهم حكومة الوفاق والمليشيات، وأن وقوفهم إلى جانب القوات المسلحة ليس خيارا سياسيا بل هو واجب وطني وتاريخي ونضالي.

كما دعا الحكومة الليبية والمسؤولين إلى الاتجاه والانتباه لما يجري في ترهونة التي هي بأمس الحاجة للخدمات والأموال.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

  • هل شاهدت فيديو يا البركي المرتزقة جنجويدي يشتم المواطن ترهوني الحر يقوم بي توسل اليه في قلب مدينة ترهونة هل يرضى اهل ترهونة وقباءل بهذا العار واهانة اخرتها يحكمنا يهننونا جنجويد مرتزقة العبيد

    رد

  • زيد اصبر شويه يا بركي توا حفتر إللي أنت محتمي به يبعثلك الإمدادات. لا تبكي اليوم عن نقص الكهرباء والوقود والانترنت والدواء وما تجزون إلا ما كنتم تعملون ضد طرابلس السن بالسن والعين بالعين والبادي اظلم. اصمد وقاتل حتى الموت إن كنتم شجعان كما تزعمون أنتم وكانياتكم ولوائكم التاسع وازلامكم لا تهربوا اليوم ولا تعتذروا اليوم بل ذوقوا ما كان فيه الطرابلسية وإن كان فيكم رجل رشيد يسلم مدينة ترهونه للوفاق بدون أن يتم تدميرها؟؟[email protected]

    رد