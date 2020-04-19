مصراتة.. وصول شحنة مساعدات طبية هدية من مدينة كوانغجو الصينية

وصلت إلى مطار مصراتة الدولي شحنة مكونة من (5000) كاشف اختبار فيروس كورونا المستجد مقدمة من الصين الى ليبيا.

وقال وزارة الخارحية بحكومة الوفاق في بيان لها ، أن هذه الشحنة تأتي في ضمن الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الخارجية الصينية لتزويد وزارة الصحة والمركز الوطني لمكافحة الأمراض بالمستلزمات والأدوات الطبية اللازمة لمكافحة فيروس كورونا.

بدورها السفارة الليبية في بكين أن هذه الشحنة تبرعت بها مدينة كوانغجو للدولة الليبية في إطار التنسيق مع وزارة الخارجية وتم تسليمها إلى السفارة التي قامت بدورها بشحنها عبر مطار هونغ كونغ.

ووفقا لوزارة الخارجية ، فقد ثمنت السفارة الليبية هذا الموقف من السلطات المحلية بمدينة كوانغجو ، مؤكدة أن هناك تنسيقا مستمرا لاستلام المزيد من المساعدات حسب وعود تلقتها السفارة من السلطات الصينية.