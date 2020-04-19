منع الأنشطة الرياضية والثقافية في طبرق خلال شهر رمضان بسبب كورونا

طبرق-العنوان

أعلنت بلدية طبرق منعها إقامة النشطات الرياضية والثقافية المتنوعة خلال شهر رمضان المبارك؛ وذلك كإجراء احترازي لتفادي تفشي وباء كورونا المستجد.

وأصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، أمس السبت، تعليماته العاجلة لمنع أي نشاطات رمضانية أي كان نوعها من رياضية واجتماعية أو فنية، والتي تشهد تجمع أعداد كبيرة من المتابعين، خلال شهر رمضان.

وحذّر بوالخطابية، المخالفين لهذه التعليمات بالعقوبات القانونية منها المساهمة في نشر الأمراض والفيروسات منها فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن المدن الليبية تشهد خلال شهر رمضان أنشطة رياضية مكثفة، وكذلك تنظيم سهرات ثقافية ليلية داخل الأندية، وأشهرها تنظيم دوريات الكرة الخماسية.