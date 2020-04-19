منظمة مكافحة الفساد تشكل خلية خاصة لتسيير ملف الأزمة الليبية

اوصت “منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد” -منظمة دولية مستقلة- في اجتماع لمكتبها التنفيذي عقدته عبر تقنية الفيديو مؤخرا، وضع خلية خاصة لتسيير ملف الأزمة الليبية، و متابعة ترسيم ممثل لهذه المنظمة العالمية المتخصصة بمكافحة الفساد، في ليبيا.

جاء ذلك في بيان للمنظمة نشرته مؤخرا.. و كانت منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد قد عقدت بتونس شهر مارس المنصرم مؤتمر الشباب الليبي بالتعاون مع المنظمة العالمية لحماية الشباب. في سياق آخر تحتضن الجزائر العاصمة في وقت لاحق ندوة دولية حول دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد تنظمها منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد. وتتناول الندوة دور المجتمع المدني في مكافحة الفساد و حقوق و واجبات المبلغين عنه، و استحداث مكتب قانوني خاص يتكفل بإدارة ملفات الفساد و اختلاس الأموال و متابعتها على الصعيد الدولي, إضافة الى امكانية تشكيل خلية, على وجه الأولية, تتكفل بالنظر في إمكانيات المساعدة للتصدي لفيروس كورونا .