صحة الوفاق تسلّم المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة من مواد التحليل لإجراء فحص كورونا

ليبيا – سلّمت وزارة الصحة بحكومة الوفاق المركز الوطني لمكافحة الأمراض شحنة من مستهلكات أخذ وتحليل العينات المستخدمة في إجراء الفحوص المخبرية لتشخيص فيروس كورونا المستجد.

وتتمثل الشحنة في #مائتين_وسبعة قطعة من الـ (PCR KITS) #وسبعة_آلاف قطعة من الأداة ( Nasal Swab) المستخدمة لأخد مسحة من الأنف لإجراء فحص PCR المستخدم لتشخيص مرض (covid-19).

يشار إلى أن الوزارة سلمت المركز الوطني لمكافحة الأمراض #عشرة_آلاف قطعة من الأداة ( Nasal Swab) قبل يومين، تنفيذًا للإجراءات التي اتخذها #الوكيل_العام السيد «محمد هيثم عيسى» لتنفيذ الخطة الوطنية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والمتعلقة بتوريد الاحتياجات المختلفة من بنود الإمداد الطبي.

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