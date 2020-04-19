أعلنت شعبة الإعلام الحربي التابعة للقوات المسلحة العربية الليبية اليوم الاحد إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة.

وبينت شعبة الإعلام الحربي أنمنصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أسقطت طائرة تركية مُسيّرة في منطقة الوشكة شرق بوقرين.

وكانت شعبة الإعلام الحربي أكدت أن مقاتلات سلاح الجو بالقوات المُسلحة شُنّت غاراتٍ جوية استهدفت من خلالها عدداً من الآليات والعربات العسكرية التابعة لقوات الوفاق وقامت بتدميرها في منطقة بوقرين شرق مدينة مصراته.