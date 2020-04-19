أردوغان “يحتال” على مرتزقته السوريين في ليبيا

نقلت وكالة ستيب الإخبارية السورية عن مصدر عسكري أمس السبت أن تركيا قامت بتوزيع رواتب مرتزقة المعارضة السورية الذين أرسلتهم إلى ليبيا؛ إضافة إلى فصائل درع الفرات بمنطقة عفرين في ريف حلب الشمالي.

وكشف المصدر العسكري لوكالة ستيب أن المرتزقة السوريين في ليبيا، قبضوا رواتبهم بالعملة التركية، لتستفيد تركيا من الدولار في دعم عملتها التي انهارت أمام الدولار.

وبلغت الرواتب 9000 ليرة تركية، أي ما يعادل 1200 دولار أمريكي مشيرا إلى أن قادة فصائل المعارضة السورية احتالت على مقاتليها، بسرقة مبالغ مالية طائلة حيث كان الاتفاق مع المرتزقة على رواتب تصل إلى 2000 دولار.

وأكد ذات المصدر أنهم قاموا بسرقة ما يقارب 800 دولار لكل مرتزق تم تسليمها لذويهم على السوري ما أثار غضب الأهالي وأدى إلى مشادات كلامية بينهم وبين من قام بتسليمهم رواتب أبنائهم وتسبب باستياء كثير من المرتزقة السوريين في ليبيا ودفعهم إلى اتخاذ قرار العودة بأقرب دفعة ترحيل.

وكشف تسجيل صوتي مسرب، عن أحد المرتزقة السوريين في ليبيا أنهم لم يقبضوا رواتبهم منذ 3 أشهر، لافتا إلى أن الرواتب انقطعت عنهم بعد أن فاقت أعدادهم 7000 عنصر.