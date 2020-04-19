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امغيب: ترهونة ستكون مقبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في الاقتراب منها

تم النشر منذُ 47 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال عضو مجبس النواب سعيد امغيب إن مدينة ترهونة عرين الأسود التي حاول الخونة وعملاء الأتراك الوصول إليها ستكون مقبرة لكل من تسول له نفسه التفكير في الاقتراب منها .

امغيب أشار في تدوينة له عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” إلى أن عقولهم المريضة التي اقنعتهم بأن الحياة تحت هيمنة المليشيات وسطوة وذل الإحتلال التركي أفضل من حياة العزة والشرف يجب توقع منها أي شيء.

واختتم قائلاً :”إننا على حق وإننا بإذن الله منتصرون معنوياتنا تعانق السماء وثقتنا في قيادة الجيش والأبطال من جنودنا البواسل ليس لها حدود، ساندوا جيشكم فهو طوق النجاة “.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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  • نفس غباوة الخوان فى الانتحار على اسوار المطار زمان تكرر الان على اسوار ترهونة التى تمتلك جيش قوى قادر على دفن المصاريت فى الثحراء كالعادة

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  • مابعد سقوط ترهونة…………………؟؟؟
    بعد الأنتهاء من عملية شراء الذمم داخل مدينة ترهونة أنتهت عملية شراء الذمم بالمنطقة الشرقية ولأن هناك خلافات وانشقاقات حادة بين قبائل ترهونة داخلياً بسبب الظروف الحياة الصعبة من ناحية ودخول في حرب فاشلة ممايؤدي الى سقوط مدينة ترهونة والوطية في نفس التوقيت باسرع من المتوقع ليكون الهدف بعدها الجفرة وسرت بنفس المرحلة بعد شراء ذمم اهلهم بسبب سياسات الخدمية الفاشلة للغبي الراسب عبدالله الثني … وعملية طبرق ماهي إلا مؤشر يدل على جاهزية الناس لتخلص من مجرم الحرب خليفة حفتر … الخطة فيها مخابرات الناتو بقيادة بريطانيا وأمريكاومراكز دراسات غربية ضد روسيا .

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