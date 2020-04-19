اللواء المسماري يكشف تفاصيل أسر شقيق مهرب البشر “العمو” بعد تعطل مدرعته التركية

ليبيا – أكد الناطق باسم القيادة العامة اللواء أحمد المسماري أن مفرزة من القوات المسلحة في محور الطويشة جنوب العاصمة طرابلس تمكنت من أسر أحد كبار قادة تهريب البشر في المنطقة المدعو صالح الدباشي شقيق المهرب المعاقب دوليا المدعو أحمد الدباشي الملقب ” العمو “.

المسماري وفي بيانا له تلقت المرصد نسخة منه قال:” تم أسر المعني وهو يعاني من جروح بالغة بعد إصابته داخل مدرعة تركية من طراز كيربي وهذا إن دل على شيء انما يدل على توسعة تركيا لأنشطتها الإجرامية لكي تشمل دعم كبار المجرمين في المنطقة الغربية وتجار البشر وهو مايعتبر تهديدًا مباشرًا ليس لمصالح الشعب الليبي فحسب بل لكل دول المنطقة وحوض المتوسط”.

وأشار إلى أن المدعو صالح الدباشي كان المسؤول الأول عن مركز إيواء صبراتة الذي شهد أشنع الجرائم ضد البشرية بحق المهاجرين من بيع ورق وعبودية وتهريب طيلة الفترة مابين 2012 وحتى 2017 .

الناطق باسم القيادة العامة أكد أنه تم أسر الدباشي مع عدد من المرتزقة السوريين والمطلوبين الليبيين المدعومين من تركيا بينهم إبن عمه المدعو أحمد التابع لمليشيات مهرب الوقود أسامة جويلي .

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