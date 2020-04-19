وزارة الصحة بالحكومة الليبية تطلق خدمة طبية جديدة بالمنزل

أطلق المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان بمدينة بنغازي، التابع للحكومة الليبية، خدمة “طبيب الأسنان في بيتك” وهي خدمة متنقلة طارئة.

تأتي هذه الخطوة، وفق الخطة الوطنية الشاملة التي وضعها وزير الصحة بالحكومة الليبية الدكتور سعد عقوب لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين.

من جانبه، أكد مدير عام المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان التعليمي بنغازي الدكتور محمد التومي، أنه بناء على تعليمات وزير الصحة بشأن البدء الفعلي في تنفيذ خدمة طبيب الأسنان في بيتك لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الذين يعانون من آلام الأسنان واللثة في بيوتهم، وذلك عن طريق عيادة أسنان مجهزة ومتنقلة بها أفضل أطباء الأسنان.

و أوضح التومي بأن الخدمه تبدأ مع الإتصال بالكادر الطبي المتخصص في مجال الأسنان الذي يزور الحالات إلى منزلها عن طريق ارقام الهواتف الأتية: «0925313437 – 0911717137 – 0923309042».