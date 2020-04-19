نائب عن ترهونة يكشف لبوابة إفريقيا حقيقة تجدد الاشتباكات بالمدينة

نفى عضو مجلس النواب عن مدينة ترهونة د. محمد عامر العباني، ما تردد من أنباء حول شن قوات الوفاق هجوما مجددا على المدينة.

وقال العباني في تصريح لبوابة إفريقيا الإخبارية، إنه لا صحة لما يتردد من أنباء حول قيام قوات الوفاق بشن هجوم جديد على مدينة ترهونة.

وأكد العباني اندلاع اشتباكات شمال منطقة سوق الجمعة وتحديدا في منطقة الرواجح والزطارنة.

وأوضح العباني أن هذه المناطق تشهد اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش وقوات الوفاق كجزء من الاشتباكات التي تدور على تخوم العاصمة طرابلس والتي تشارك فيها قوات اللواء التاسع التابع للجيش والذي مقره بترهونة وأغلب منتسبيه من أهالي المدينة.

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