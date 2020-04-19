“الثني” يبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين العالقين بالخارج

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية، عبدالله عبدالرحمن الثني، الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول، في ظل جائحة كورونا التي يواجهها العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده “الثني” اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي.

يأتي هذا الاجتماع الذي عقده “الثني” في مقر إقامته بمدينة بنغازي، ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام، وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال الاجتماع تصور الوزارة لعودة العالقين بالخارج، وذلك بعد الانتهاء من جمع البيانات عبر وزارة الخارجية.

وأكد رئيس مجلس الوزراء، ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتنسيق مع عمداء البلديات للبدء في عودة العالقين بعد خضوعهم للفحص والحجر الصحي وكافة الإجراءات الصحية اللازمة.

كما لفت رئيس مجلس الوزراء إلى ضرورة الاستمرار بإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى حين عودتهم لأرض الوطن.