قوات الوفاق تواصل هجومها على ترهونة.. تعرف على محاور الهجوم السبعة

يتواصل الهجوم الذي تشنه حكومة الوفاق على مدينة ترهونة الإستراتيجية لليوم الثاني على التوالي، التي تُعد نقطة الارتكاز لقوات الجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر في هجومه على العاصمة طرابلس ، وبها غرفة العمليات الرئيسية، ومنها تزوّد جبهات القتال جنوبي طرابلس بالإمدادات.

وأفادت مصادر متطابقة، وفق وسائل اعلام محلية، اليوم الأحد أن قوات حكومة الوفاق بدأت هجوما متعدد المحاور باتجاه مدينة ترهونة.

ووفق تقارير إعلامية تركزت خطة قوات الوفاق في الهجوم من سبعة محاور رئيسية، والإطباق على ترهونة (نحو تسعين كيلومترا جنوب شرق طرابلس) كالهلال (فكي كماشة)، من الشمال والشرق والغرب والجنوب الغربي، مع ترك منفذ من الجنوب لتراجع قوات الجيش الوطني إلى بني وليد (180 كيلومترا جنوب شرق طرابلس).

كما تعتمد خطة الوفاق على تكثيف الهجوم في محوري المشروع وصلاح الدين (جنوبي طرابلس)، لدفع قوات الجيش الوطني إلى خيارين: إما الانسحاب من طرابلس إلى ترهونة، أو التمسك بمواقعها جنوبي العاصمة وترك ترهونة تسقط في يد قوات الوفاق.

والمحاور السبعة التي ينطلق منها هجوم قوات “عاصفة السلام”، التي أطلقتها قوات الوفاق تتمثل في:

1- محور الزطارنة (شمال ترهونة)

ويقع هذا المحور شرقي طرابلس، بالقرب من مدينة القره بوللي (خمسين كيلومتر شرق طرابلس)، ويتفرع منه محور صغير يسمى القويعة، وشهد تقدما لقوات الوفاق نحو الحدود الشمالية لترهونة، ويعد من المحاور الرئيسية التي تشهد قتالا متواصلا منذ أشهر.

2- محور القره بوللي (شمال ترهونة)

ويسمى أيضا المحور الساحلي، وتتواجد به كتائب من مدينة مصراتة، ويمثل المحور الرئيسي لهجوم قوات الوفاق على ترهونة.

3- محور مسلاتة (شرق ترهونة)

يسمى أيضا محور وادي تارغلات، وتتواجد فيه كتائب قادمة من مدينتي زليتن والخمس (شرق طرابلس)، وتتقدم هذه القوات باتجاه منطقة الخضراء، البوابة الشرقية لمدينة ترهونة.

4- محور غريان (جنوب غرب ترهونة)

وينطلق من مدينة غريان (مئة كيلومتر جنوب طرابلس) باتجاه منطقة فم ملغة، البوابة الغربية لمدينة ترهونة، وسيطرت قوات الوفاق حتى الآن على بوابة الويف، الواقعة بين ترهونة وبلدة العربان.

5- محور الطويشة (غرب ترهونة)

من المحاور الرئيسية جنوبي العاصمة، ويقع غرب مطار طرابلس القديم الذي تسيطر عليه قوات الجيش الوطني، وحققت قوات الوفاق تقدمات بهذا المحور، وتسعى عبره للتقدم نحو بلدة سوق السبت، لقطع خط الإمدادات بين بلدة السبيعة وحي قصر بن غشير المحاذي للمطار.

وإذا سيطرت قوات الوفاق على السبيعة، فالطريق يصبح مفتوحا نحو ترهونة، ويمكن أن تنضم مع قوات الوفاق القادمة من غريان في فم ملغة.

6- محور المشروع (جنوبي طرابلس)

يعد أخطر المحاور على العاصمة طرابلس، حيث يحاذي حي أبو سليم الشعبي (جنوبي العاصمة)، وتحاول قوات الوفاق استغلال الهجوم على ترهونة لدفع قوات الجيش الوطني للانسحاب من المحور والعودة للدفاع عن ترهونة، وتمكنت قوات الوفاق من تحقيق بعض التقدم في هذا المحور، لكنه ليس حاسما حتى الآن.

7- محور صلاح الدين (جنوبي طرابلس)

محور يوازي محور المشروع جنوبي طرابلس، وحققت فيه قوات الوفاق بعض التقدم، لكنه من نقاط الثقل الرئيسية للجيش الوطني جنوبي طرابلس، لذلك تركز قوات الوفاق على دفع قواته للتراجع بعيدا عن الأحياء المكتظة بالسكان جنوبي طرابلس.

المصدر : مواقع ووكالات

إقرأ الخبر ايضا في المصدر من >> المشهد الليبي