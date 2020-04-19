الثني يبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين العالقين بالخارج

التقى رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية عبدالله الثني، اليوم الأحد، مع وزير الخارجية والتعاون الدولي عبدالهادي الحويج، ووزير الحكم المحلي عادل الزايدي، لبحث الترتيبات النهائية لعودة المواطنين الليبيين العالقين في عدد من الدول في ظل جائحة كورونا.

ويأتي هذا الاجتماع الذي عقده الثني، في مقر إقامته بمدينة بنغازي، ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث هذا الملف الهام، وذلك بالنظر إلى الإجراءات والتدابير المتتابعة التي يتخذها لمكافحة وباء كورنا ومنع انتشاره في ليبيا بالتنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة الوباء.

وقدم وزير الخارجية والتعاون الدولي، للثني، تصور الوزارة وآليتها لعودة العالقين بالخارج، وذلك بعد الانتهاء من جمع البيانات عبر وزارة الخارجية.

وأكد الثني، على ضرورة التنسيق مع اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا والتنسيق مع عمداء البلديات للبدء في عودة العالقين بعد خضوعهم للفحص والحجر الصحي وكافة الإجراءات الصحية اللازمة، كما أكد على ضرورة الاستمرار بإقامة وتقديم كافة الخدمات للمواطنين الذين علقوا في عدد من دول العالم إلى حين عودتهم لأرض الوطن.