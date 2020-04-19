المركز الفلكي يُعلن موعد أول أيام شهر رمضان في ليبيا

قال المركز الفلكي الدولي في بيان له إن البداية الفلكية لشهر رمضان المبارك ستكون يوم الجمعة القادم.

وأشار المركز إلى أن شهر شعبان قد بدأ في الـ26 من مارس الماضي في معظم الدول الإسلامية ما سيجعل بعضها تتحرى الهلال يوم الخميس المقبل ومن بينها ليبيا.

في حين أن هناك دولا قليلة بدأت شهر شعبان في الـ25 من مارس وعليه ستتحرى هذه الدول هلال شهر رمضان يوم الأربعاء المقبل، ومنها العراق ومصر وتركيا وتونس.

وأكد أن الهلال في هذه الدول تستحيل رؤيته فلكيا ما سيجعل الجمعة المقبلة أول أيام شهر رمضان المبارك فيها، وأضاف البيان أن الهلال يتعذر رؤيته بالعين المجردة في ليبيا في حين يمكن أن يرصد بالتلسكوب في مناطق ليبيا الجنوبية فقط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية