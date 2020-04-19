اللواء التاسع: الرد سيكون قاسي.. وسنقتحم القره بوللي

تعليقات
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شوفوا الخونة مثل الكلاب من سبعة محاور على ترهونة. هل تريدوا ان تبقى ليبيا مرتع للارهاب ايها الخونة .الذي يهمه الوطن عليه ان يتحرك ضد الملشيات الاخواية الداعشية التركية الفاسدة ويقاتل مع اهل ترهونة. اللهم انصر ااذي على حق وانزل الرعب في الخونة والعملاء , اللهم الحق بهم الهزيمة
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يا جرذان حفتر يا مكشوفي المؤخرات ، لقد سئمنا من كثرة كلامكم ووعيدكم. عليكم اوسخ اللعنات
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والله مافيه جردان إلا انتم يا كلاب مصراته بعتو بلادكم للاتراك من أجل أن يمكنوكم في الحكم
نسيتم وقفت الليبيين وخاصة أهل الشرق يوم ماكان اللامعمر يقصف فيكم
يهود ناكرين المعروف
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شفت مصراته الصمود الي مخاريقهم عرينات ويوروا فيهم للاتراك
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هو انت ياميبون بغبغان نفس الاسطوانة لانك امعة تافه ومتصور من يوم ما رايت مؤخرة ابوك وامك مكشوفة فى خيام النكاح بعد ما مرتزق سورى قضى حاجته متصور ان هذا امر طبيعى ياميبون عيب تسرب اخبار اسرتك الكريهة !! زيط بعيد ياتيس
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لقد أتاكم الموت يا مكشوفي المؤخرات. ستولون الدبر كحفتركم. يا أقذر الناس
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ياميبون الا تستحى فمن حبس مرشدكم الاعمى فى ملابس النسوان وتركه يتناك من عبيده فى السجن قادر يعمل فيكم نفس المصير ياصراصير بامر من المنتصر بالله فى عرينه بالرجمة قادر ان يرجمكم يااخوان لوط يانجاس من الخوان المثليين
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ترهونه محاصره من جميع الجهات. وين الجيش الليبي الوطني القوي المحترف المهني الذي كنتم تروبجون له من سنوات طويلة جيش يذوب مثل الزبده جيش لم نعرف عنه سوى الهريبه من غريان صرمان العجيلات الجميل زلطن صبراته العسه ورقدالين مليته وامس يهرب من الرواجح الزطارنه باهي توا وين بتهربوا يا تيوس يا زومل يا خنابه يا معدومين الأصل والأخلاق والسلوك يا خنازير يا جرذان حفتر
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