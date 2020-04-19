اخبار ليبيا الان عاجل

اللواء التاسع: الرد سيكون قاسي.. وسنقتحم القره بوللي

تم النشر منذُ 8 ساعات
تعليقات
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

توعد المكلف بالمكتب الإعلامي للواء التاسع بشعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي محمد الصادق، بأن قوات اللواء التاسع ترهونة ستقوم بالرد القاسي على الهجوم الغادر الذي تعرض له الآمنين، أمس السبت، من قبل قوات الوفاق.

وقال الصادق، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، “كان باستطاعة اللواء التاسع إغلاق الطريق الساحلي والسيطرة على مدينة القره بوللي، ولكن مراعاة للجانب الإنساني تركناها مفتوحة، ولكن بعد هذا الهجوم الغادر الذي قامت به المليشيات على الآمنين في ترهونة.

وأضاف الصادق “سيكون لنا رد قوي وقاسي وسنغلق هذا الطريق وسندخل القربولي وانتظرو اليومين القادمين ماذا سيحدث في الطريق الساحلي”، بحسب تعبيره.

يمكنك قراءة الخبر من المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

أضف تعليقـك

تعليقات

  • شوفوا الخونة مثل الكلاب من سبعة محاور على ترهونة. هل تريدوا ان تبقى ليبيا مرتع للارهاب ايها الخونة .الذي يهمه الوطن عليه ان يتحرك ضد الملشيات الاخواية الداعشية التركية الفاسدة ويقاتل مع اهل ترهونة. اللهم انصر ااذي على حق وانزل الرعب في الخونة والعملاء , اللهم الحق بهم الهزيمة

    رد

  • يا جرذان حفتر يا مكشوفي المؤخرات ، لقد سئمنا من كثرة كلامكم ووعيدكم. عليكم اوسخ اللعنات

    رد

    • والله مافيه جردان إلا انتم يا كلاب مصراته بعتو بلادكم للاتراك من أجل أن يمكنوكم في الحكم
      نسيتم وقفت الليبيين وخاصة أهل الشرق يوم ماكان اللامعمر يقصف فيكم
      يهود ناكرين المعروف

      رد

  • هو انت ياميبون بغبغان نفس الاسطوانة لانك امعة تافه ومتصور من يوم ما رايت مؤخرة ابوك وامك مكشوفة فى خيام النكاح بعد ما مرتزق سورى قضى حاجته متصور ان هذا امر طبيعى ياميبون عيب تسرب اخبار اسرتك الكريهة !! زيط بعيد ياتيس

    رد

    • لقد أتاكم الموت يا مكشوفي المؤخرات. ستولون الدبر كحفتركم. يا أقذر الناس

      رد

  • ياميبون الا تستحى فمن حبس مرشدكم الاعمى فى ملابس النسوان وتركه يتناك من عبيده فى السجن قادر يعمل فيكم نفس المصير ياصراصير بامر من المنتصر بالله فى عرينه بالرجمة قادر ان يرجمكم يااخوان لوط يانجاس من الخوان المثليين

    رد

  • ترهونه محاصره من جميع الجهات. وين الجيش الليبي الوطني القوي المحترف المهني الذي كنتم تروبجون له من سنوات طويلة جيش يذوب مثل الزبده جيش لم نعرف عنه سوى الهريبه من غريان صرمان العجيلات الجميل زلطن صبراته العسه ورقدالين مليته وامس يهرب من الرواجح الزطارنه باهي توا وين بتهربوا يا تيوس يا زومل يا خنابه يا معدومين الأصل والأخلاق والسلوك يا خنازير يا جرذان حفتر

    رد