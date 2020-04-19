طبيب الأسنان في بيتك .. خدمة جديدة لوزارة الصحة

أطلق المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان بمدينة بنغازي خدمة .. طبيب الأسنان في بيتك، وهي خدمة متنقلة طارئة، وذلك وفق الخطة الوطنية الشاملة التي وضعها وزير الصحة سعد عقوب لمجابهة فيروس كورونا المستجد، لتسهيل سرعة تقديم الخدمة الطبية والعلاجية للمواطنين .

وحسب الوزارة فقد أوضح مدير عام المركز التخصصي لطب وجراحة الفم والأسنان محمد التومي، أن خدمة طبيب الأسنان في بيتك جاءت لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين الذين يعانون من آلام الأسنان واللثة في بيوتهم، وذلك عن طريق عيادة أسنان مجهزة ومتنقلة بها أفضل أطباء الأسنان .

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