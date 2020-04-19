«خارجية الموقتة» تناقش تقرير حقوق الإنسان

ناقشت وزارة الخارجية بالحكومة الموقتة التقرير الدوري الشامل للرد على التوصيات المقدمة في التقرير الثاني في مايو 2015 حول مختلف قضايا حقوق الإنسان.

و ناقش اجتماع بمقر وزارة الخارجية برئاسة وزير الخارجية الموقتة عبدالهادي الحويج،عددا من القوانين والقرارات التي اتخذتها الحكومة الموقتة، ومجلس النواب، حسب وكالة الأنباء الليبية (وال) في بنغازي.

يذكر أن هذا التقرير يقدم بشكل دوري كل خمس سنوات من الفريق العامل المعني بالتقرير الدوري الشامل في جنيف. جرى الاجتماع حضور مدير إدارة آسيا أستراليا وأعضاء فريق العمل المعني المكلف من الوزير بإعداد التقرير.

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