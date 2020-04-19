قوات الوفاق: نضيق الخناق على ترهونة وتقدمنا في هذه المحاور جنوب طرابلس

قال مصدر عسكري أن قوات حكومة الوفاق سيطرت على محور الطويشة (جنوبي طرابلس)، وأنها حققت تقدما بمحوري صلاح الدين ومشروع الهضبة (جنوبي العاصمة).

وأكد المصدر أن قوات ضيقت الخناق على قوات الجيش الوطني في مدينة ترهونة، بعد السيطرة على مناطق بالحدود الإدارية للمدينة.

وكانت قوات حكومة الوفاق أعلنت وصولها إلى منطقة الشريدات بمحيط ترهونة، وسيطرتها على مناطق بمشارف المدينة، وأسرها قوات من الجيش الوطني، وذلك ضمن الهجوم الذي شنته صباح السبت للسيطرة على المدينة التي تُعد القاعدة الرئيسية لقوات الجيش الوطني غرب ليبيا.

كما أعلن المتحدث باسم قوات الوفاق اقتحام معسكر الحواتم، وأسر عدد من قوات الجيش الوطني، وتدمير آليات، والاستيلاء على كميات من الأسلحة والذخائر، كما أكد قصف قواته مدرعة إماراتية في مدينة ترهونة.

وكان المتحدث باسم قوات الوفاق أكد إسقاط طائرة مسيرة بمحيط منطقة أبو قرين (جنوب مصراتة)،

وأوضح المتحدث باسم قوات الوفاق محمد قنونو أن الطائرة التي أُسقطت من نوع “وينق لونق”، صينية الصنع، وكانت مجهزة بصواريخ موجهة، حسب قوله.

وأعلنت شعبة الاعلام الحربي التابعة للقيادة العامة انها قامت بصد هجوم لقوات الوفاق ، السبت، معلنة استعادة السيطرة على المواقع التي فقدتها صباح السبت وسط تراجع لقوات الوفاق إلى مواقعها السابقة.

ولم يتسن للمشهد الليبي التأكد عن صحة المعلومات من مصادر مستقلة.

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