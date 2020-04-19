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صور وأسماء..بعض قتلى قوات الوفاق خلال محاولتهم الهجوم على ترهونة

تم النشر منذُ 8 ساعات
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

تمكنت القوات المسلحة أمس السبت من صد الهجوم الذي شنته قوات الوفاق على مدينة ترهونة بعد محاولتها التقدم من أكثر من محور إلا أن محاولتها باءت بالفشل وتمت مطاردتهم وغنم آليات وأسلحة وذخائر.

وقتل خلال الهجوم عدد كبير من قوات الوفاق بينهم من مصراتة معاذ محمد علي الطالب مواليد 1999  والتابع لمليشيا “لواء المحجوب” ومحمد عبدالسلام البركي الشريدي الشهير بوش مواليد 1995 و معاذ علي الحمروش الشهير البغه مواليد 1999 نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية أثناء المحاولة الفاشلة للتقدم باتجاه مدينة ترهونة.

معاذ محمد علي الطالب
معاذ محمد علي الطالب

ومن مدينة طرابلس قتل محمد نعيم ناصر المريمي مواليد 1997 ومن سكان مدينة طرابلس وكان من ضمن “الفرقة النحاسية مفوضية كشاف طرابلس ” لينضم بعدها إلى مليشيا “92 مشاة”، وإسلام لاميني مواليد 1998 ، وسفيان ابو حلاسة الشهير بحوصه مواليد 1998 والأصل من نالوت ومن سكان طرابلس ومهند المنتصر الشهير المنضم مواليد 1993، ومعاذ محمد الأخضر مواليد 1998 ومن سكان منطقة الفرناج وعبدالله شوشان مواليد 1998 ومن سكان منطقة الفرناج وحامد ميلاد العلواني مواليد السبعينات ومن سكان منطقة تاجوراء نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية أثناء المحاولة الفاشلة للتقدم باتجاه مدينة ترهونة.

إسلام لاميني
حامد ميلاد العلواني
سفيان ابو حلاسة
عبدالله شوشان
محمد عبدالسلام البركي الشريدي
محمد نعيم ناصر المريمي
معاذ علي الحمروش
معاذ محمد الأخضر
مهند المنتصر
توفيق الزدام
عبدالرحمن امكيكه الزنتاني و أيمن بن لمو الزنتاني
عبدالرحمن امكيكه الزنتاني و أيمن بن لمو الزنتاني
عبدالرحمن امكيكه الزنتاني و أيمن بن لمو الزنتاني
عبدالرحمن امكيكه الزنتاني و أيمن بن لمو الزنتاني

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تعليقات

  • كلاب النار الاشرار فى الدرك الاسفل من النار

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  • شوفوا الخونة والعملاء مثل الكلاب من سبعة محاور على ترهونة. هل تريدوا ان تبقى ليبيا مرتع للارهاب ايها الخونة .الذي يهمه الوطن عليه ان يتحرك ضد الملشيات الاخواية الداعشية التركية الفاسدة ويقاتل مع اهل ترهونة. اللهم انصر الذي على حق وانزل الرعب في الخونة والعملاء
    والحق بهم الهزيمة والاستسلام

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  • لو لم يوظفوهم لخدمة اهداف مدينه مصراته للسيطره علي البلاد بالكامل وبدل من ذلك تم توجيههم التوجيه الصحيح الي المعاهد والجامعات كان ممكن تستفيد منهم البلاد فصورهم في مجله آخري وتواريخ مواليدهم توضح انهم صغار في عمر الزهور ولكن حلم مصراته بان تكون امبراطوريه تملك خيرات ليبيا وخيرات شمال أفريقيا جعلها مستعده ان تحرق الكل الشباب سواء المصراتي منهم او غير المصراتي في آتون معارك خاسره الفائز فيها خاسر والمنتصر فيها مهزوم لان الخصم الذي قتله ليس عدو غازي بل هو اخ اختلفت معه وهو شريك لك في الوطن

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  • حرام ، والله يوجعوني ، لأمتى يا كلاب تغرروا بالصغار لحرب الجيش!!
    المفروض قصف القيادات المليشياوية في مصراتة وطرابلس اللي يدفوا ف الطواجين للصغار

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    • هذه كلها فبركات من جرذان حفتر مكشوفي المؤخرات. هذه مجموعة صور تم جمعها من الفيسبوك لشباب ليبيين ليس لهم اي علاقة بالموضوع بل وبعضهم يعيش خارج ليبيا. ولكننا تعودنا علي مثل هذه الأكاذيب المضحكة من مكشوفي المؤخرات عليهم لعنة الله.

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  • اي المعركة يسقط فيها الشهداء ضريبة الحرب يموتون كي لا يحكم القذافي جديد الابناءهم الاحفادهم يدافعون الدولة المدنية الديمقراطية ليس من اجل عودة الحكم الفرد الاولاده عند دخول الحرب يسقط لك شهداء وقتلى المهم النتيجة الحرب هي الانتصار حتى الطرف اخر لديه القتلى عشرات قتلى اضعاف قتلى حكومة الوفاق

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