البرغثي: التقدم نحو ترهونة بداية لحسم المعركة في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قال وزير الدفاع السابق بحكومة الوفاق، المهدي البرغثي، إن تحركات على تخوم مدينة ترهونة، نتيجة حتمية لحرب ظالمة وباطلة، مُبينًا أن هذه التحركات كان من المفترض أن تحدث منذ فترة طويلة لولا التدخلات الأجنبية لصالح ما وصفها بـ”قوات حفتر”.

البرغثي أضاف – في مقابلة له عبر قناة “ليبيا الأحرار” الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان الإرهابية – “التقدم نحو ترهونة، بداية لحسم المعركة في ليبيا، والحرب المُعلنة على طرابلس ظالمة بدون شك، ونتمنى من الأهالي في الشرق وترهونة، أن يعلموا بأن هذه الحرب باطلة، ويوجد جزء كبير من بنغازي واجدابيا وشرق ليبيا بأكمله، غير راضٍ عن هذه الحرب”.

وتابع البرغثي “الحرب على طرابلس من أجل السلطة وإعادة ليبيا للوراء، ويدور الحديث حاليًا عن تقسيم ليبيا، ومن ضحوا بأرواحهم منذ عام 2011م، كان لنصرة بنغازي، ومن أجل كل الشهداء من كل المدن، لن يتم تقسيم ليبيا”.

وواصل “على الجميع دحر العدوان على طرابلس، ومعركة ترهونة سيتم حسمها، ومن يسيطروا على ترهونة، كانوا تعهدوا بأنهم لن يهاجموا طرابلس، ولن يعتدوا عليها، وجزاء من يغدروا بطرابس الخزي والهزيمة، وأهالي طرابلس وسوق الجمعة، لا يحملوا أي ضغينة أو حقد لأهالي ترهونة، رغم الغدر”.

وأردف “المعركة الحالية على المجرمين في ترهونة، من أعطوا العهد والميثاق، وعلى رأسهم صالح الفاندي، وعلى أهالي ترهونة ألا ينصروا الظلم والعدوان على طرابلس، وما يقوم به الشباب السلفي في تخوم ليبيا، هو نفس عمل الخوارج من استباحة دماء الأبرياء بذريعة الدين، وهؤلاء هجّروا عشرات الآلاف من الأسر، وانتهكوا حرمات الأبرياء، وطرابلس لن تقبل بأي تنظيم من التنظيمات الإرهابية”.

وأكدت شعبة الإعلام الحربي، التابعة لقوات الجيش الوطني، السبت، قيام الجماعات الإرهابية تحت غطاءٍ جويّ تركي بمحاولات بائسة للاقتراب من مدينة ترهونة.

وقالت الشعبة، في بيانٍ إعلامي لها “جنودنا البواسل كانوا لهم بالمرصاد، حيث تمكنت القوات المُسلحة من التصدي لهذه المحاولات ودحرت العدو وردته على عقبه خاسئاً”.

وكشفت الشعبة، أن قوات الجيش كبدت هذه الجماعات خسائر كبيرة، مؤكدة أنه تم أسر العديد من أفرادهم والتحفظ على عددٍ من جُثثهم التي تركوها مُلقاةً في العراءِ بعد أن ولّوا الدبر أمام قسوَة ضربات وحداتها.

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