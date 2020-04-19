المريمي: الجماعات الإرهابية هي من اخترقت الهدنة بمساعدة تركيا

قال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي إن الجماعات الإرهابية هي التي خرقت الهدنة بمساعدة تركيا التي جلبت مرتزقة جبهة النصرة الإرهابية من سوريا ومولتهم بالسلاح والذخائر والبوارج الحربية والطائرات المسيرة.

المريمي وفي تصريح لموقع أندبندنت عربية أمس أضاف أنه يجب أن يكون الأمر واضحا أمام الرأي العام والجامعة العربية والاتحاد الأفريقي والبرلمان العربي والأمم المتحدة ومجلس الأمن وكل المنظمات الدولية بما فعلته تركيا والجماعات الإرهابية في البلاد، موضحا أن تركيا بمساعدة قطر تعتدي على دولة مستقلة ذات سيادة تضرب الجيش والمنشآت العسكرية والقرى والمدن الليبية.

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