الحركة الوطنية الشعبية تحمل السراج وباشاآغا المسؤولية القانونية في وفاة اللواء سعد مسعود

ليبيا – قالت الحركة الوطنية الشعبية في بياناً لها أمس السبت إنها تلقت بمشاعر الحزن والغضب نبأ وفاة اللواء سعد مسعود في سجون الظلام بطرابلس بعد ثمان سنوات من القهر والتعذيب.

الحركة أكدت في بيانها الذي تلقت المرصد نسخة أن الميليشيات رفضت الإفراج عن اللواء سعد مسعود رغم صدور حكم قضائي ببرأته وصدور أوامر من النيابة العامة بالإفراج عنه كما منعت عنه العناية الطبية والدواء.

وحمّلت اللجنة حكومة الصخيرات متمثلة في رئيسها فائز السراج ووزير عدلها محمد لملوم ووزير داخليتها فتحي باشاآغا والميليشيات التابعة لها المسؤولية القانونية المؤسساتية والشخصية في وفاته.

وأعربت اللجنة عن قلقه البالغ ازاء مصير مئات السجناء من قادة النظام الجماهيري من السياسيين والعسكريين والأمنيين المحتجزين في نفس المعتقل الذي اغتيل به المرحوم اللواء سعد مسعود،داعيةً بعثة هيئة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الى تحمل مسؤولياتها والتحقيق الدولي في ظروف وفاة اللواء سعد مسعود وفي حماية بقية المعتقلين بدون ضوابط قانونية .

كما دعت اللجنة بضرورة الإفراج الفوري على كافة السجناء المعتقلين لأسباب سياسية.

اللجنة قدمت آحر التعازي للشباب الرياضي كون مسعود شغل رئيسا لنادي الاتحاد الرياضي ورئيساً للنوادي البحرية ،مشاطرةً اسرته العزاء ورفاقة في القوات المسلحة العربية الليبية الذين صمدوا في مواجهة غزو الناتو ويقارعون الان العدو نفسه من جماعة الإخوان الإرهابية والزنادقة والاتراك ومرتزقتهم.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية