سويسي يكشف تفاصيل مبادرات المجتمع المدني للتوعية بوباء كورونا

بوابة إفريقيا الإخبارية – همسة يونس |

19 April, 2020

كشف مدير مفوضية المجتمع المدني تاورغاء والمكلف بمتابعة منظمات ومؤسسات المجتمع المدني بحكومة الوفاق المبروك سويسي، عن تفاصيل المبادرة التي أطلقتها منظمات المجتمع المدني من حملات للتوعية بشأن لمجابهة جائحة كورونا.

وقال السويسي في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه استجابة لخطة الاستجابة المدنية العاجلة التي أعدتها مفوضية المجتمع المدني لمجابهة فيروس كورنا المستجد، وبالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض، ووزارة الصحة ومفوضية المجتمع المدني، تنادت بعض منظمات في كافة ربوع البلاد لتعميم الخطة عبر وسائل الإعلام المختلفة ولبت نداء الواجب الوطني في هذه الظروف الصحية الطارئة والقاسية التي تمر بها ليبيا، فبادرت أكثر من (42) مؤسسة ومنظمة مجتمع مدني لتشكيل فريق عمل موسع تحت إشراف مفوضية المجتمع المدني، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة جائحة فيروسCOVID19 المسمى اعلاميا (كورونا) والتصدي له بالتوعية الصحية والحملات والإرشادية والملصقات ووسائل الاعلام المحلية والدولية الالكترونية والمطبوعة وفي كل الوسائل الاخرى كغرف الطوارئ المشكلة في الوزارات والهيئات والمؤسسات والمراكز الصحية كما قامت تلك المنظمات بتوسيع الدعوة لكل منظمات المجتمع المدني العاملة في جميع المجالات للالتحاق بهذه والمبادرة، وقد شكلت لجنة تنسيقية لتنظيم العمل بين كل هذه المنظمات واستقبال نشاطاتها وتوثيقها.

وأوضح السويسي، أنه تم على إثر تلك المبادرات الخروج بمجموعة من التوصيات والتي من بينها، ضرورة دعم منظمات المجتمع المدني التي اشتغلت في الأزمة في ظل الظروف القاسية وحظر التجول حيث عملت بإمكانياتها الذاتية المحدودة جدا والشخصية لبعض الاحيان، ضرورة الدعم اللوجستي من الجميع لمنظمات المجتمع المدني وخاصة القطاعات ذات العلاقة بموضوع التوعية وعمل المنظمات في البلديات والمجالس المحلية للتعريف بدورها الانساني، إضافة إلى الحاجة لمزيد من الدعم المادي لتأمين الاشياء ذات العلاقة بالتوعية مثل ملصقات قفازات وكمامات وغيرها.