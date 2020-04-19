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البرغثي: السيطرة على ترهونة بداية لحسم المعركة.. والسلفيون يقومون بأعمال الخوارج ويستبيحون دماء الأبرياء

تم النشر منذُ 7 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال وزير دفاع الوفاق المعزول بسبب تورطه بمجزرة براك الشاطئ المهدي البرغثي إن التحركات العسكرية خاصة التي جرت على تخوم ترهونة هي نتيجة حتمية لحرب وصفها بـ”الظالمة والباطلة”، معتبراً أنها كانت من المفترض أن تحدث منذ فترة طويلة لولا التدخلات الأجنبية لصالح من وصفهم بـ”قوات حفتر” (القوات المسلحة الليبية) حسب زعمه.

البرغثي إعتبر خلال تصريح أذيع على قناة “ليبيا الأحرار” التي تبث من تركيا وتمولها قطر أمس السبت وتابعته صحيفة المرصد أن التحرك والتقدم تجاه ترهونة بداية لحسم المعركة في ليبيا كلها، مشيراً إلى أن ما وصفها بـ” الحرب المُعلنة على طرابلس” (تفدم القوات المسلحة إلى العاصمة) باطلة ظالمة بدون شك وهناك جزء كبير من بنغازي واجدابيا وشرق ليبيا بأكمله غير راضٍ عن هذه الحرب حسب زعمه.

وأضاف :” الحرب المعلنة على طرابلس هي للأسف لأجل السلطة وإعادة ليبيا للوراء وفي هذه الفترة نسمع كلام عن تقسيم ليبيا لكن ما نتمناه من أجل شهدائنا  ومن ضحوا بأرواحهم منذ عام 2011 كان لنصرة بنغازي ومن أجل شهدائنا حتى من الشرق الذين دمائهم سقطت في طرابلس، لن يتم تقسيم ليبيا”.

كما أكد على ضرورة دحر ما وصفه بـ”العدوان” على طرابلس، مدعياً إلى أن معركة ترهونة سيتم حسمها ومن يسيطروا على ترهونة تعهدوا بعدم الهجوم على طرابلس والإعتداء عليها لذلك جزاء من يغدروا بالعاصمة الخزي والهزيمة حسب زعمه.

ونوّه إلى أن أهالي طرابلس وسوق الجمعة لا يحملوا أي ضغينة أو حقد لأهالي ترهونة رغم ما وصفه بـ” الغدر الذي وقع بالعاصمة” (دعم المدينة للقوات المسلحة الليبية).

واختتم حديثه مدعيا :”المعركة الحالية على المجرمين في ترهونة، من أعطوا العهد والميثاق وعلى رأسهم صالح الفاندي، على أهالي ترهونة ألا ينصروا الظلم والعدوان على طرابلس وما يقوم به الشباب السلفي في تخوم ليبيا هو نفس عمل الخوارج من استباحة دماء الأبرياء بذريعة الدين، وهؤلاء هجّروا عشرات الآلاف من الأسر وانتهكوا حرمات الأبرياء وطرابلس لن تقبل بأي تنظيم من التنظيمات الإرهابية”.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • لعنك الله أيها الكلب الديوث
    هدا جيش ليبيا اتي لحماية الأبرياء من الشعب الليبي من طمس مليشياتكم المجرمة
    كفاكم كدب ونفاق انتم من قتلتم الأبرياء وسرقتم المال العام وبعتم بلادكم لاسيادكم الأتراك
    لن يغفر لكم الليبيين ولا التاريخ ياكلاب المال

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  • انت مجرم حقير ديوث تدافع عن مرتزقة من سوريا ودواعش وقاعدة وخوان من حثالة المجتمع واحتلال تركى بغيض ضد من جيش وطنى مكلف شرعا من نواب الشعب بمحاربة السراج وعصابته الفاسدة باعتراف الخوان انفسهم فى قنواتهم بانه فاسد وغير شرعى وانتم الخوارج شر خلق الله لانكم خرجتم على شرعية الشعب الليبى وقائده الاعلى ولى الامر رئيس مجلس النواب المنتخب بارادة الشعب واقسم اليمين امام النواب على احترام الدستور والقانون وسيادة الوطن فهل اقسم السراج ياميبون على احترام سيادة البلد لايوجد فى العالم كله حاكم يحكم دون اداء القسم الدستورى الا فى ليبيا امعة تافه يغتصب السلطة اربع سنوات رغم رفض نواب الشعب ولهذا يدعم اى مواطن ليبى متدين ويحب الاسلام جيشه الوطنى وقائده الاعلى ولى الامر ضدكم ياخوارج العصر شر خلق الله وبفتوى من كبار العلماء فى ارض الانبياء ياغبياء فى مصر والسعودية بانكم خوارج العصر طوبى لمن يقتلكم كلاب النار

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  • هذا البرغوث التافه يفكر بعقلية جرذ دخل للمصيدة واعلن سيطرته على المنزل وهو يتصور اول مايدخل المصيدة المنصوبة قرب ترهونة يخرج قنونو ويقول سيطرنا على ترهونة بينما يصمت حتى يمسك بالجرذ من ذيله ويفتح المصيدة للمزيد من الجرذان الغبية من امثال البرغوث

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    • ستكون أسرع من السيطرة على غريان وابطا من السيطره على صرمان لكنها هي النهايه وتكون مره عليكم شويه وبعد شهر رمضان تنسوها طرابلس وغرب ليبيا وترجعوا تلعلعوا من جديد لم تسقط اجدابيا محتمل درنه قبل اجدابيا هذا يعتمد على قبيلة البراعصه أما بنغازي يكفيها دمار إنتظر العواقير يسلموها من غير اي حرب

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