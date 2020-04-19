البرلمان العربي يناقش اليوم الأوضاع في ليبيا وسبل مواجهة وباء كورونا بالعالم العربي

ليبيا – أعلن البرلمان العربي أنه سيعقد اليوم الأحد برئاسة مشعل السُّلمي رئيس البرلمان العربي اجتماعاً عن بُعد لمناقشة انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي وبحث سُبُل مواجهته ومعالجة آثاره الإنسانية والاقتصادية والاجتماعية على الشعب العربي وتداعياته على اقتصاديات الدول العربية.

البرلمان العربي أوضح عبر موقعه الرسمي أن الإجتماع سيشارك به رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية والأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية لتقديم عرض بشأن تطورات انتشار فيروس كورونا المُستجد في الدول العربية وتأثيراته على قطاع الصحة والقطاعات الأخرى وسبل مواجهته والجهود المبذولة لمساعدة الدول العربية لتخطي آثار هذه الجائحة.

كما سيناقش مكتب البرلمان العربي مشروع قرار بشأن مواجهة انتشار جائحة كورونا في العالم العربي ومقترحاً لرئيس البرلمان العربي بشأن إصدار البرلمان العربي قانون عربي استرشادي لتعزيز الصحة الوقائية ومكافحة الأوبئة في العالم العربي وأربعة مشروعات قرارات بشأن متابعة تطورات الأوضاع في بعض الدول العربية التي تشهد عدم استقرار وتأثرت سلباً بهذه الجائحة وهي: (مشروع قرار بشأن مستجدات القضية الفلسطينية،مشروع قرار بشأن الأوضاع في الجمهورية اليمنية،مشروع قرار بشأن الأوضاع في الجمهورية السورية،مشروع قرار بشأن الأوضاع في دولة ليبيا).

البرلمان العربي أشار إلى أن البرلمان العربي سيناقش ماتم إنجازه في تقارير الحالة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق الإنسان في العالم العربي للعام 2019.

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