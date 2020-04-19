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إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى طرابلس

تم النشر منذُ 32 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية
صحيفة العنوان الليبية
مصدر الخبر / صحيفة العنوان الليبية

بنغازي-العنوان

أرسلت القوات المسلحة اليوم الأحد تعزيزات جديدة للالتحاق بالوحدات المتمركزة في محاور العاصمة طرابلس، حيث ذكر اللواء 73 مشاة أنه باشر في إرسال تعزيزات لوحداته المتمركزة بالعاصمة.

وتمكنت منصات الدفاع الجوي، اليوم، من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة شرقي مدينة مصراتة، وهي الطائرة الثانية التي يسقطها الجيش في أقل من 24 ساعة.

وسيطرت القوات المسلحة، يوم السبت على مواقع جديدة في جنوب العاصمة، وتقدمت حداتها إلى وسط عين زارة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن “الوضع العسكري في محاور العاصمة ممتاز”، مشيرة إلى أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة في جنوب طرابلس.

ويوم السبت، أعلن الإعلام الحربي إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس، موضحة أن الطائرة التي استهدفتها منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.

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عن مصدر الخبر

صحيفة العنوان الليبية

صحيفة العنوان الليبية

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تعليقات

  • اتمنى طلب تدخل مباشر للجيش المصرى للتوجه لمصراطة والطريق مفتوح

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  • يجب التعاون بين مصر واليونان لاسقاط اى طائرة تركية تنتهك المجال الجوى اليونانى

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  • مصر وحكامها ليسوا أغبياء لهذه الدرجه بعد أن اكتشفوا أن الإمارات العربية المتحدة تمول في سد النهظه سريا مقابل إمداد إثيوبيا الإمارات بالقمح بعد الانتهاء من السد وهذا قد أغضب إخواننا المصريين وابلغوا الإمارات بانها خيانه الإمارات قالوا نحن نمول كل مشاريع التنمية في العالم بما فى ذلك مصر وحذروهم بدعم التدخل في شؤون الإمارات وسياساتها الخارجية. وننتظر الرد من السيسي وهذا كله يصب في صالح الوفاق؟؟[email protected]

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