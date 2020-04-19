إرسال تعزيزات عسكرية جديدة إلى طرابلس

بنغازي-العنوان

أرسلت القوات المسلحة اليوم الأحد تعزيزات جديدة للالتحاق بالوحدات المتمركزة في محاور العاصمة طرابلس، حيث ذكر اللواء 73 مشاة أنه باشر في إرسال تعزيزات لوحداته المتمركزة بالعاصمة.

وتمكنت منصات الدفاع الجوي، اليوم، من إسقاط طائرة تركية مسيرة في منطقة الوشكة شرقي مدينة مصراتة، وهي الطائرة الثانية التي يسقطها الجيش في أقل من 24 ساعة.

وسيطرت القوات المسلحة، يوم السبت على مواقع جديدة في جنوب العاصمة، وتقدمت حداتها إلى وسط عين زارة. وأكدت شعبة الإعلام الحربي أن “الوضع العسكري في محاور العاصمة ممتاز”، مشيرة إلى أن منصات الدفاع الجوي بالقوات المسلحة أسقطت طائرة تركية مسيرة أقلعت من مطار معيتيقة في جنوب طرابلس.

ويوم السبت، أعلن الإعلام الحربي إسقاط طائرة تركية مسيرة جنوب العاصمة طرابلس، موضحة أن الطائرة التي استهدفتها منصات الدفاع الجوي بالقوات المُسلحة أقلعت من قاعدة معيتيقة العسكرية.